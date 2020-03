Governador do estado nova-iorquino tomou a decisão depois de anunciar que há 76 casos, mais 44 que no dia anterior.

Nova Iorque em estado de emergência por coronavírus

Andrew Cuomo, governador do estado de Nova York, declarou o estado de emergência devido à epidemia do novo coronavírus, depois de anunciar que há 76 casos confirmados, em comparação com 44 no dia anterior.

Hoje, há 11 novos casos confirmados em Nova York, 57 no condado de Westchester, dois no condado de Rockland, quatro no condado de Nassau e dois no condado de Saratoga, explicou Cuomo. A grande maioria das pessoas infetadas tem ligação a um advogado de 50 anos de Westchester que tinha sido hospitalizado com a doença.





