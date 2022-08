No final do mês, todas as pessoas consideradas em risco e o pessoal da linha da frente (lares, cuidados de saúde) serão convidados a receber uma nova dose com prioridade,

Pandemia da Covid-19

Nova campanha de vacinação na Bélgica

Max HELLEFF No final do mês, todas as pessoas consideradas em risco e o pessoal da linha da frente (lares, cuidados de saúde) serão convidados a receber uma nova dose com prioridade,

Do correspondente Max HELLEFF (Bruxelas)

Depois de voltarem a subir nas últimas semanas, os números relativos à covid-19 estão actualmente a reduzir-se.

Segundo o último relatório do Instituto de Saúde Pública Sciensano, houve uma média de 87 admissões hospitalares por dia devido à covid-19 entre 12 e 18 de Agosto (-12%).

Um total de 1.183 pessoas com coronavírus positivo estão actualmente hospitalizadas, incluindo 88 pacientes tratados em cuidados intensivos.

Outros dados: 1.706 novas infecções por Sars-CoV-2 foram detectadas em média por dia, desta vez entre 9 e 15 de Agosto (-32%); 9,7 pessoas morreram diariamente; a taxa de positividade é de 25,4% e a taxa de reprodução do vírus é de 0,91, mostrando que a epidemia tem tendência a abrandar.

No entanto, estes números não dissuadem as autoridades da sua intenção de re-vacinar a população.

Covid-19. Conselho de Estado não aceita texto sobre vacinação obrigatória Em causa está o texto elaborado pelo Governo na sequência do parecer do grupo de peritos da área da saúde sobre a vacinação obrigatória contra o coronavírus.

No final do mês, todas as pessoas consideradas em risco (os maiores de 65 anos, os imunodeprimidos) e o pessoal da linha da frente (lares, cuidados de saúde) serão convidados a receber uma nova dose com prioridade. Estará disponível no início de Setembro.

Diferenças entre regiões

Os outros belgas seguir-se-ão a partir de meados de Setembro, dependendo dos acordos postos em prática nas diferentes regiões. Deve-se recordar que o sistema de saúde belga está parcialmente organizado numa base regional.

Na Valónia, apenas os residentes com mais de 50 anos receberão um convite pessoal para uma dose de reforço. Na capital, o convite só será enviado para os maiores de 65 anos. Na Flandres, o convite será enviado a todos os maiores de 18 anos.

A nova campanha significa que um pequeno número de centros de vacinação será reaberto. Contudo, as farmácias e centros médicos ajudarão a vacinar o maior número de pessoas o mais rapidamente possível. P

Porque é que os prestadores de cuidados já não são abrangidos pela 4ª dose?

Tal como em episódios anteriores, é de esperar que esta nova campanha tenha os seus apoiantes e detractores. Todos os argumentos serão utilizados para apoiar uma ou outra tese. Por exemplo, a imprensa relata um estudo realizado pela Universidade de Oxford, que conclui que a vacinação antes de uma infecção covid-19 reduz a probabilidade de perturbações neurológicas. "Por exemplo, é menos provável que tenha um AVC se já tiver tomado a vacina antes de ter contraído a doença e, portanto, menos provável que tenha de ir para o hospital, para os cuidados intensivos, para morrer, etc.", explica Maxime Taquet, um investigador de Oxford, num texto publicado no jornal Le Soir.

Um efeito muito menos claro

Mas, ainda de acordo com este estudo, o efeito da vacinação é muito menos claro para as consequências mais psiquiátricas da covid-19 (ansiedade, depressão). No entanto, o investigador conclui que "a vacina protege contra as consequências da covid, porque protege contra a própria covid! A melhor maneira de não sofrer estas consequências é não apanhar a doença.

Consequências inesperadas

O coronavírus pode ter consequências inesperadas. Por exemplo, o último inquérito da Ligue des familles mostra que os custos escolares explodiram literalmente no lado francês devido à pandemia. O equipamento informático necessário para os cursos de ensino à distância e as práticas pedagógicas que estes cursos introduziram são as principais razões. O Code de l'enseignement fondamental et secondaire permite agora às escolas pedir aos alunos equipamento informático mediante o pagamento de uma taxa. Embora não o imponha formalmente, coloca em causa a desigualdade das crianças na educação.

Este artigo foi originalmente publicado em wort.lu/fr

