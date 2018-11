Maioria dos 174 mil eleitores votou pela continuidade como território francês.

Nova Caledónia rejeita independência de França

A Nova Caledónia, arquipélago do Pacífico Sul que se tornou parte do então império francês em 1853, decidiu através de referendo rejeitar a independência de França, tendo 56,4% dos 174 mil eleitores apoiado esta ideia.



Em discurso através da televisão depois de serem divulgados os resultados, o presidente francês, Emmanuel Macron, regozijou-se com o desfecho do referendo. "Quero expressar o meu imenso orgulho por termos dado juntos esse passo histórico", afirmou. "Quero também sublinhar o meu orgulho por ser o chefe de Estado da maioria dos cidadãos da Nova Caledónia que escolheram a França. É um sinal da confiança na República francesa, no seu futuro e nos seus valores."



Na Nova Caledónia, que se situa a 18 mil quilómetros de França e detém, um quarto das reservas mundiais de níquel, essencial para produtos eletrónicos, vivem perto de 270 mil pessoas.



