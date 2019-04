O incêndio que deflagrou na segunda-feira à tarde na catedral de Notre-Dame, em Paris, demorou cerca de 15 horas até ser extinto.

Notre-Dame. Macron reúne-se hoje à tarde com o Papa Francisco

O Presidente francês reúne-se hoje à tarde com o Papa Francisco, na sequência do incêndio que atingiu segunda-feira a catedral de Notre-Dame, em Paris, que causou grande comoção em França e a nível internacional, divulgou o Eliseu.

“O Presidente [Emmanuel Macron] recebeu várias chamadas nacionais e internacionais hoje de manhã”, nomeadamente do secretário-geral da ONU, António Guterres, do Presidente norte-americano, Donald Trump, e da chanceler alemã, Angela Merkel, e “vai reunir-se igualmente hoje à tarde com o Papa Francisco”, informou a Presidência francesa (Eliseu).

O incêndio que deflagrou na segunda-feira à tarde na emblemática catedral de Notre-Dame, em Paris, demorou cerca de 15 horas até ser extinto e destruiu parcialmente um dos edifícios icónicos da capital francesa.

A tragédia de Notre-Dame gerou mensagens de pesar e de solidariedade de chefes de Estado e de Governo de vários países, incluindo Portugal.

Na segunda-feira à noite, através de um comunicado, o Vaticano exprimiu a sua “incredulidade” e “tristeza” perante o incêndio na catedral, um “símbolo da cristandade, em França e no mundo”.

“Exprimimos a nossa proximidade com os católicos franceses e com a população parisiense. Rezamos pelos bombeiros e por todos os que fazem o possível para enfrentar esta situação dramática”, referiu o porta-voz do Vaticano, na mesma nota.

O mesmo porta-voz escreveu hoje, na rede social Twitter, que o Papa está a rezar pelos católicos franceses e pela população parisiense, ainda em “choque pelo terrível incêndio".

Alessandro Gisotti escreveu ainda no Twitter que Francisco "está próximo de França" e que está a orar "para todos aqueles que estão a tentar lidar com essa situação dramática".

Emmanuel Macron prometeu, na segunda-feira à noite, que a catedral do século XII será reconstruída.