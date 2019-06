Famílias mais ricas de França tinham prometido doar 500 milhões de euros para a reconstrução do icónico monumento.

Notre-Dame. Apenas 9% das doações 'prometidas' foram pagas

Dois meses após o incêndio que devastou um dos monumentos mais icónicos de França, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, muitas das promessas de ajuda para a reconstrução da igreja ainda não se concretizaram. Muitas delas vindas de famílias ricas francesas. Segundo as contas do ministro francês da Cultura, apenas 9% dos cerca de 850 milhões de euros de doações que tinham sido prometidos foram efetivamente pagos, uma quantia de 80 milhões de euros.

A quantida já doada é proveniente na sua maioria de pequenas doações de indivíduos, em cheque, transferência ou até mesmo dinheiro, referiu Frank Riester esta sexta-feira em entrevista ao canal público de televisão France 2. Frank Riester acrescentou também que o número reduzido de doações poderá explicar-se pelo facto de o incêndio de 15 de abril passado ser ainda ser recente na memória das pessoas.

"Em primeiro lugar há pessoas que prometem dar mas que na verdade depois não dão. (...) Mas há, sobretudo, e o que é normal, os donativos que vão chegando gradualmente de acordo com o progresso do trabalho", argumentou, apelando novamente à generosidade de todos na causa.



O governante contou também que os milionários franceses Arnault e Pinault (que prometeram doar 200 e 100 milhões de euros respetivamente) estão interessados em saber que destino em concreto será dado ao dinheiro das suas doações, bem como qual o planeamento previsto para a reconstrução do monumento. Mas até agora, tudo não passa de promessas.

Riester acrescentou também que o governo francês está a ultimar acordos de cooperação com os principais doadores, incluindo as fundações Heritage, Notre-Dame e Fondation de France (NDLR) e o Centro Nacional de Monumentos francês. Estas instituições "serão responsáveis pela gestão do dinheiro das obras de restauração do monumento, tal como definido no projeto de lei do governo francês", salientou o ministro da Cultura.

Ainda não é conhecido, no entanto, o custo total da reconstrução do monumento considerado Património Mundial da Humanidade desde 1991.



De acordo com o ministério francês, o edifício ainda se encontra em estado vulnerável, sobretudo as abóbadas (estruturas em forma de arco existentes no teto), que não estão totalmente seguras, correndo o risco de colapsar. Os trabalhos de segurança deverão durar semanas até que a renovação do edifício comece. Ao mesmo tempo, a investigação judicial ao incidente de 15 de abril prossegue, sem que ainda tenham sido apuradas as causas do incêndio. A origem acidental, um curto-circuito, continua a ser privilegiada.

Este sábado, 15 de junho, realiza-se a primeira missa na parte da catedral que não foi afetada pelo incêndio, mas os participantes terão de usar capacetes como medida de proteção.

