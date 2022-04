A União Europeia alertou na terça-feira para uma nova catástrofe nuclear na Ucrânia devido à ofensiva russa, 36 anos após a explosão de Chernobyl, e apelou a Moscovo para se abster de qualquer ação contra as instalações do país.

Guerra na Ucrânia

Guerra na Ucrânia

Nos 36 anos de Chernobyl, UE alerta para nova catástrofe nuclear na Ucrânia

AFP A União Europeia alertou na terça-feira para uma nova catástrofe nuclear na Ucrânia devido à ofensiva russa, 36 anos após a explosão de Chernobyl, e apelou a Moscovo para se abster de qualquer ação contra as instalações do país.

As forças russas que entraram na Ucrânia controlam a central elétrica ucraniana de Zaporizhia, a maior da Europa, que foi um alvo durante a ofensiva no final de fevereiro por fogo de artilharia que provocou um incêndio em edifícios anexos e suscitou receios de uma catástrofe.

"A agressão ilegal e injustificada da Rússia na Ucrânia coloca mais uma vez em risco a segurança nuclear no nosso continente", advertiram o líder diplomático da UE Josep Borrell e o comissário da Energia Kadri Simson, numa declaração conjunta.

Os dois funcionários europeus acusam as forças russas de "danificarem imprudentemente as instalações" dos locais nucleares atacados.

"A ocupação ilegal e a perturbação das operações normais, incluindo a prevenção da rotação do pessoal, mina o funcionamento seguro e protegido das centrais nucleares na Ucrânia e aumenta significativamente o risco de acidentes", acrescentaram.

"No aniversário do acidente de Chernobyl em 1986, reiteramos a nossa maior preocupação com os riscos para a segurança nuclear e para a segurança causada pelas recentes ações da Rússia no local de Chernobyl", sublinharam.

Ocupação russa de Chernobyl foi "muito, muito perigosa"

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, visitou esta terça-feira a central de Chernobyl, para "intensificar os esforços no sentido de prevenir o perigo de um acidente nuclear".

"A situação era absolutamente anormal e muito, muito perigosa", afirmou Rafael Grossi em declarações aos jornalistas durante a visita a Chernobyl, no dia em que se assinalam 36 anos do pior desastre nuclear da história, ocorrido em 1986.



O diretor-geral da AIEA é acompanhado na visita ao local por uma equipa de especialistas "para entregar equipamentos vitais", incluindo dosímetros e fatos de proteção, e realizar "controlos radiológicos e outros", informou a agência da ONU na passada sexta-feira.

Os peritos devem "reparar sistemas de monitorização remota, que deixaram de transmitir dados para a sede" da agência, em Viena (Áustria), logo após o início da guerra.

Soldados russos retiraram-se a 31 de março

O local onde se situa Chernobyl, 150 quilómetros a norte de Kiev, foi ocupado pelos militares russos em 24 de fevereiro, o primeiro dia da invasão da Ucrânia, e teve então uma paragem da rede de energia e comunicações.

Os soldados russos retiraram-se a 31 de março e, desde então, a situação voltou gradualmente à normalidade, de acordo com os relatórios diários da AIEA, com base em informações do regulador ucraniano.

Rafael Grossi já tinha visitado a Ucrânia no final de março para lançar as bases para um acordo de assistência técnica, tendo na altura visitado a central elétrica do sul de Yuzhno-Ukrainsk, antes de se encontrar com altos funcionários russos em Kaliningrado, nas margens do Báltico.

A Ucrânia tem 15 reatores nucleares em quatro centrais elétricas em funcionamento, além de depósitos de resíduos, como é o caso da central de Chernobyl, que foi desativada depois do desastre de 1986.

Um reator de Chernobyl explodiu em 1986 contaminando grande parte da Europa, mas especialmente a Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia, que integravam a URSS. Denominada zona de exclusão, o território num raio de 30 quilómetros em redor da central ainda está fortemente contaminado e é proibido viver lá permanentemente.

(Com Lusa)

