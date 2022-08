A mulher, cuja identidade não foi revelada, fazia parte de uma expedição de 25 pessoas a Svalbard, no Ártico.

Incidente

Noruega. Turista francesa ferida por urso polar

Uma turista francesa foi ferida por um urso polar que invadiu um acampamento no arquipélago de Svalbard, na Noruega, no Ártico, mas a sua vida não está em perigo, disseram as autoridades locais esta segunda-feira.

A mulher, cuja identidade não foi revelada, fazia parte de uma expedição de 25 pessoas que permaneciam em tendas no deserto no oeste deste território com o dobro do tamanho da Bélgica, a pouco mais de 1.000 quilómetros do Pólo Norte.

"Um urso entrou num acampamento esta manhã por volta das 8h30 (6h30 GMT) e feriu uma mulher francesa no braço", disse o chefe da polícia local, Stein Olav Bredli, à AFP.

"A sua vida não está em perigo", acrescentou.

A turista foi evacuada de helicóptero para o hospital em Longyearbyen, a principal cidade do arquipélago.

"É uma mulher de quarenta anos que sofreu ferimentos ligeiros", afirmou Solveig Jacobsen, porta-voz das autoridades hospitalares, à AFP.

As circunstâncias exatas do incidente não foram especificadas.

Svalbard: As ilhas de gelo que dão luz a Portugal A mil km do Pólo Norte encontram-se as minas de carvão mais setentrionais do mundo, a indústria de Svalbard, que conta com a EDP entre os principais clientes.

Falta de gelo leva ursos para áreas povoadas

"Foram disparados tiros contra o urso polar, que ficou assustado e saiu do acampamento", disse Bredli.

O animal ferido foi posteriormente localizado pelas autoridades que, devido à extensão dos seus ferimentos, acabaram por abatê-lo.

Em Svalbard, quem sai das comunidades urbanas tem de andar obrigatoriamente com uma espingarda para o caso se deparar com um urso, que pesa entre 300 e 600 kg para os machos e metade para as fêmeas.

De acordo com uma contagem de 2015, o sector norueguês do Ártico é o lar de cerca de 1.000 ursos polares, uma espécie que tem sido protegida desde 1973.

Cerca de 300 deles vivem durante todo o ano no arquipélago e alguns deslocaram-se para a parte ocidental do território - onde também existe uma concentração de humanos -, de onde tinham desaparecido quando a caça ainda era permitida.

Foram registados seis ataques fatais a seres humanos desde 1971. O último deu-se em 2020 e envolveu um holandês de 38 anos.

Segundo os peritos, o recuo do gelo marinho devido ao aquecimento global está a privar os ursos do seu terreno de caça favorito e está a empurrá-los para mais perto das áreas povoadas em busca de alimentos.

