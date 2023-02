“Não podemos alterar a nossa geografia. A Rússia é vizinha da Noruega”, assinalou A ministra dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Anniken Huitfeldt.

Defesa

Noruega pretende manter “um certo contacto” com Rússia para prevenir futuras tensões

Lusa “Não podemos alterar a nossa geografia. A Rússia é vizinha da Noruega”, assinalou A ministra dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Anniken Huitfeldt.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Anniken Huitfeldt, admitiu esta terça-feira a necessidade de “manter um certo contacto” com as autoridades russas para evitar “mal-entendidos” e uma possível escalada das tensões na região do Ártico.

“Não podemos alterar a nossa geografia. A Rússia é vizinha da Noruega”, assinalou Huitfeldt, ao definir como “estável” a situação no norte, junto à disputada região do Ártico, apesar de considerar que “as coisas podem mudar rapidamente”.

Neste aspeto, a ministra norueguesa informou que Oslo “está a monitorizar a atividade militar” russa e a “aumentar a presença da Defesa e coordenar atividades com os aliados”.

“A incorporação da Finlândia e Suécia na NATO beneficiará a Aliança Atlântica e fará que a nossa região se torne mais estável”, considerou a ministra em comunicado.

Na perspetiva de Huitfeldt, o ingresso de Suécia e Finlândia no bloco atlântico “conduzirá a uma maior cooperação” entre os países nórdicos, não apenas no âmbito da Defesa e segurança, mas ainda em termos ecológicos e desenvolvimento de infraestruturas.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.