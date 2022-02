Estas são as sanções que a UE aprovou contra a Rússia, e que entram hoje em vigor. Mas há mais medidas previstas para atingir diretamente a economia russa com força, caso os tanques cheguem a Kiev. Esta quinta-feira, os líderes europeus vão discutir um pacote de sanções mais duras.

Nord Stream 2, políticos, militares, figuras da TV, oligarcas e exclusão do mercado de capitais

Num conselho de ministros dos Negócios Estrangeiros extraordinário, esta terça-feira, dia 22, em Paris, foi acordado um pacote de sanções que se destina a causar dano, mas ainda não é a artilharia pesada. Ursula von der Leyen, numa declaração oficial, disse que a UE tomou “medidas calibradas” em resposta ao anúncio de Putin de reconhecer a independência de Luhansk e do Donetsk . São visados todos os 351 deputados do senado russo, e mais um total de 27 indivíduos e entidades que estão diretamente envolvidos ou beneficiam dos ataques dos últimos anos à Ucrânia.

No pacote estão três bancos que financiam o aparelho militar russo e que “contribuem para a desestabilização da Ucrânia”. São eles o Rossiya Bank, o Promsvyazbank e o VEB, e os seus responsáveis de topo. Entre os indivíduos alvo de sanções diretas já são conhecidos os nomes do ministro da Defesa Sergei Shoigu e dos comandantes militares da marinha, força aérea e exército, segundo um documento a que o jornal Politico teve acesso. Entre a lista estão ainda três nomes conhecidos da televisão, vistos como papagaios do Kremlin. Trata-se da porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, a responsável do canal RT, Margarita Simonyan, e Vladimir Solovyov, o apresentador do canal estatal Russia One.

Outro nome forte da lista dos alvos da UE é Yevgeny Prigozhin, um homem de negócios da esfera próxima de Putin, que controla o Wagner Group, uma força militar privada.

Todos os indivíduos da lista serão impedidos de entrar no território da União Europeia, terão os seus bens na EU congelados.

Outra das medidas já em vigor é o impedimento de o governo russo se financiar nos mercados de capital europeus.

Ao mesmo tempo, a União Europeia baniu todas as trocas comerciais com as duas regiões do Donbass que o Kremlin reclama como sendo independentes - e sob a sua área de influência- tal como o tinha feito com a anexação da Crimeia, em 2014.

48 horas separam o discurso de Putin e a aplicação de sanções

Numa ação relâmpago, as medidas propostas esta terça-feira pelo Alto Representante para os Negócios Estrangeiros, foram apoiadas por unanimidade pelos 27 ministros reunidos em Paris (embora alguns quisessem medidas mais duras). O texto com as sanções foi durante a noite revisto por uma equipa de juristas dos 27 países e foi esta manhã apresentado aos representantes em Bruxelas dos Estados-membros. O texto legal já foi assinado pelos ministros europeus e foi esta tarde publicado no jornal oficial do Conselho Europeu. Neste momento as medidas já estão em vigor.

O sacrifício da Alemanha: Nord Stream 2 suspenso

Depois da pressão de Biden, de Boris Johnson e de vários países europeus, também na passada terça-feira o chanceler alemão Olaf Scholz decidiu suspender a certificação do gasoduto NordStream 2, aceitando o risco de ferir seriamente a economia alemã que depende do gás russo para o seu mix energético e para alimentar a sua indústria. O Nord Stream 2 que duplicaria o fornecimento de gás russo à Alemanha foi concluído em setembro e tinha o apoio de Angela Merkel.

Já ao fim desta tarde, Biden anunciou que os EUA irão impor sanções à empresa que construiu o Nord Stream 2 e também aos seus administradores, justificando que é uma medida de apoio à decisão corajosa de Scholz.

Novas medidas: banir exportação de material sofisticado, ou haverá mais?

Na tarde da passada terça-feira, o chefe da diplomacia europeia disse que Putin não estava visado no primeiro pacote de medidas, dando a entender que ficava um espaço de manobra para o responsável do Kremlin voltar às negociações, evitando que os tanques cheguem a Kiev. Mas também é sabido que é difícil atingir Putin com este tipo de sanções, uma vez que o presidente da Federação Russa raramente deixa o país e não tem bens em seu nome.

Entretanto, e na hipótese de Putin aumentar a pressão sobre a Ucrânia, ou mesmo lançar uma invasão, os representantes da União Europeia já disseram que irão aumentar também as medidas punitivas. Esta tarde, Charles Michel convocou um Conselho Europeu de urgência, para amanhã dia 21, onde em Bruxelas os líderes europeus deverão decidir e votar mais sanções. Ursula von der Leyen já admitiu que uma das medidas previstas seria a proibição de exportação para a Rússia de material high tech, ligado à computação, à Inteligência Artificial, ou ao desenvolvimento aeroespacial, cortando assim as hipóteses de a Rússia se tornar uma economia competitiva do século XXI.

Mas Ursula von der Leyen disse também que “nada está ainda fora da mesa”, podendo haver outra lista de produtos que estarão fora dos circuitos comerciais com a Rússia. O alcance exato das medidas previstas tem sido mantido em segredo.

