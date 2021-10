Bärbel Bas, que tem sido líder adjunta do grupo parlamentar do SPD desde 2019, seria a terceira mulher a servir como presidente do Bundestag.

Mundo 4 min.

Alemanha

Nomeação da presidência do Bundestag alemão põe em destaque desigualdade de género

Bärbel Bas, que tem sido líder adjunta do grupo parlamentar do SPD desde 2019, seria a terceira mulher a servir como presidente do Bundestag.

Os sociais-democratas de centro-esquerda (SPD), que emergiram como o partido mais forte das eleições legislativas do mês passado, nomearam a sua candidata para um dos mais altos cargos da Alemanha: a presidência do Bundestag (parlamento alemão).

O presidente do Bundestag é um "eleito incontestado". Tradicionalmente, um membro do grupo parlamentar mais forte detém o cargo, pelo que os sociais-democratas alemães avançaram com a nomeação de Bärbel Bas, especialista em política de saúde, como parte dos esforços para assegurar que os três principais cargos políticos do país não sejam ocupados apenas por homens.

Bärbel Bas, especialista em saúde com 53 anos de idade, é membro do grupo parlamentar do SPD desde 2009. A social-democrata de esquerda provém do estado mais populoso da Alemanha, Renânia do Norte-Vestefália, e será apenas a terceira mulher na história alemã a assumir o cargo de presidente do Bundestag, que se reunirá para a sua sessão inaugural a 26 de outubro.

O seu dever mais importante é presidir às sessões do Parlamento, determinar a ordem dos oradores, abrir e encerrar os debates, e assegurar que estes se desenrolem de forma ordeira.

Sociais-democratas, ecologistas e liberais chegam a acordo para formar Governo na Alemanha O acordo foi adotado na ronda de negociações eleitorais preliminares e terá de ser submetido no fim de semana à análise dos congressos dos Verdes e dos liberais.

Desde 2017, o cargo é desempenhado pelo veterano político conservador Wolfgang Schäuble da União Democrática Cristã (CDU) que, juntamente com o seu aliado bávaro, a União Social Cristã (CSU), tem sido o grupo mais forte no parlamento federal nos últimos 16 anos, até agora.

Embora a Alemanha tenha sido liderada por uma mulher nos últimos 16 anos, as mulheres representam apenas 34,7% do novo Bundestag. Isto é cerca de quatro pontos percentuais mais do que o anterior parlamento alemão, apontou a Reuters.

O cargo de presidente do Bundestag "deve ser preenchido por uma mulher", Maria Noichl, a chefe da organização de mulheres do SPD, tinha dito à rede de meios de comunicação do RND antes do anúncio de quarta-feira. "O programa do SPD para o futuro exige uma década de igualdade", disse ela citada pelo DW. "Estas palavras exigem acção".

Segundo o canal DW, a socióloga Jutta Allmendinger e o antigo presidente do Conselho de Ética alemão, Peter Dabrock, tinham escrito uma carta aberta aos deputados do SPD, apelando à nomeação do presidente do Bundestag para ser "um sinal de partida e de progresso para a credibilidade do partido, que se tornou vencedor das eleições com as palavras-chave 'respeito' e 'participação'".



Se um homem se tornasse presidente do Bundestag, não haveria uma única mulher entre os cinco principais líderes da Alemanha, recordaram Allmendinger e Dabrock na sua carta. "Isto seria um sinal de atraso", citou o DW.

Após as eleições federais do mês passado, Olaf Scholz é o nome mais provável na sucessão de Angela Merkel como chanceler assim que o novo governo seja formado, enquanto Frank-Walter Steinmeier disse que estaria disposto a servir um segundo mandato como presidente federal. Os sociais-democratas ocupariam então os três cargos se Bas, Steinmeier e Scholz forem confirmados para as funções.

Segundo a agência Reuters, a proposta de nomear Bas como presidente do Bundestag melhora as hipóteses de Steinmeier permanecer como presidente federal. Uma vez que se a presidência do Bundestag fosse atribuída a um homem, reforçaria o argumento de que o próximo governo deveria incluir a primeira mulher presidente federal do país.

No entanto, a paridade de género é controversa na nova coligação. O presidente federal é o chefe de estado, mas os seus poderes limitam-se em grande parte a deveres cerimoniais, tais como visitas estaduais e assinatura de novas leis em vigor.

Se Steinmeier fosse confirmado, surgiria outro problema de representação política justa: O SPD, que obteve apenas 24% dos votos nas recentes eleições, ocuparia três dos mais altos cargos estaduais.

E é provável que a paridade entre os sexos seja também um ponto de atrito na formação do novo governo, apontou a imprensa local. Apesar de Scholz ter indicado que o seu objetivo era a paridade de género, o FDP opõe-se à ideia. "Se se quiser refletir a sociedade no Gabinete, faz sentido, naturalmente, ter o mesmo número de ministros e ministros. Mas, primeiro e acima de tudo, as qualificações profissionais devem desempenhar um papel, depois a filiação de género", disse Marie-Agnes Strack-Zimmermann, membro do conselho executivo do FDP.

O gabinete final de Angela Merkel, criado após as eleições gerais anteriores, foi quase equilibrado em termos de género: Era composto por sete ministros do sexo feminino e nove ministros do sexo masculino.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.