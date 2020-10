Nobel da Química atribuído a cientistas que criaram método de edição do genoma

A Real Academia Sueca das Ciências atribuiu esta quarta-feira o prémio Nobel da Química a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna pela criação de um método de edição do genoma.

A Real Academia Sueca das Ciências atribuiu esta quarta-feira o prémio Nobel da Química a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna pela criação de um método de edição do genoma.

Este método de engenharia genética permite "reescrever o código da vida", afirmou o secretário-geral da Academia, Goran Hansson, na cerimónia de anúncio do prémio, em Estocolmo.



“As laureadas desenvolveram um sistema chamado ‘tesouras genéticas’, que consegue cortar uma parte do ADN, o que revolucionou a ciência da vida. Podemos editar genoma como desejado, o que antes era impossível”, afirmou a responsável pelo Nobel da Química na academia sueca, de acordo com a Renascença.



Em 2019, o Prémio Nobel da Química foi atribuído a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham e Akira Yoshino pelo desenvolvimento das baterias de lítio — aquilo que alimenta a esmagadora maioria dos telemóveis, computadores e tablets, refere o mesmo meio.

John B. Goodenough, na altura com 97 anos, tornou-se no galardoado mais velho da história dos Prémios Nobel. Do lado oposto, a pessoa mais nova a quem foi atribuída esta distinção tinha 35 anos. Foi Frédéric Joliot, que recebeu o prémio juntamente com a sua mulher.

