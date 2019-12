O presidente francês Emmanuel Macron foi nomeado chefe tradicional da Costa do Marfim no sábado em Abidjan, recebendo os atributos associados à honra no dia de seu 42º aniversário.

No seu 42° aniversário, o presidente francês Macron foi batizado de "N'djekouale"

O presidente francês Emmanuel Macron foi nomeado chefe tradicional da Costa do Marfim no sábado em Abidjan, recebendo os atributos associados à honra no dia de seu 42º aniversário.

O presidente francês Emmanuel Macron foi nomeado chefe tradicional da Costa do Marfim no sábado em Abidjan, recebendo os atributos associados à honra no dia do seu 42º aniversário, que estão a ser passados numa visita oficial à Costa do Marfim. "O nome que os líderes tradicionais e religiosos disseram-me para lhe dar é 'N'djekouale', que significa paz, serenidade, buscador da paz, pacificador, trabalhador da paz", disse o governador de Abidjan, Robert Beugré Mambré, numa cerimónia no Salão Distrital de Abidjan. O líder afirmou que Macron era agora "um chefe tradicional na mais pura tradição". O presidente francês recebeu de presente os atributos dos chefes tradicionais, disse o ministro: "uma tanga grande, e uma peça de vestuário que precede o uso da tanga, um chapéu, um colar de contas tradicionais, pulseiras, um anel, uma bengala de líder e sandálias a condizer". O Sr. Macron, que não teve que usar os seus novos atributos agradeceu ao ministro e aos chefes assegurando: "Vocês tornaram-me mais forte, mais rico com esta denominação".