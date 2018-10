Desapareceu numa viagem à China. A mulher pediu ajuda às autoridades francesas.

Ninguém sabe onde está o presidente da Interpol

Desde o dia 25 de setembro que a mulher de Meng Hongwei, líder da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, não sabe dele. O marido foi de viagem à China e desapareceu e a mulher resolveu pedir a intervenção da polícia de França, país onde fica a sede da entidade, na cidade de Lyon. A investigação está em curso.





De acordo com a agência Reuters, o ministro francês do Interior mostrou-se "perplexo" com a situação, acrescentando sentir-se "preocupado com as ameaças recebidas pela mulher".





Entretanto, o diário Le Monde citou fontes anónimas para indicar que a principal pista seguida pelos investigadores é que Hongwei, que era vice-ministro chinês da Segurança Pública antes de ser indigitado para o cargo na Interpol, esteja detido de forma temporária e incomunicável. No seu anterior papel, Meng Hongwei era responsável por setores tão sensíveis como os serviços de espionagem ou a polícia chineses e as autoridades gaulesas suspeitam que pode tratar-se de um caso de ajuste de contas.





Outra versão é proposta pelo South China Morning Post, jornal de Hong Kong, segundo o qual a situação de Hongwei, de 65 anos, é diferente: teria sido detido no momento da chegada a solo chinês, encontrando-se sob alçada da Comissão Central para a Vigilância da Disciplina por alegadas suspeitas de corrupção.





A Interpol foi criada em 1914, engloba quase duas centenas de membros e existe como forma de permitir que as polícias disponham de um ponto comum para troca de informações sobre suspeitos dos mais variados crimes. Meng Hongwei substituiu há dois anos a francesa Mireille Ballestrazzi e o seu mandato termina em 2020.

