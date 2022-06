As lojas foram inicialmente fechadas temporariamente na sequência de sanções contra Moscovo pela sua ofensiva na Ucrânia.

Mundo 2 min.

Guerra na Ucrânia

Nike vai deixar definitivamente a Rússia

AFP As lojas foram inicialmente fechadas temporariamente na sequência de sanções contra Moscovo pela sua ofensiva na Ucrânia.

A fabricante americana de equipamento desportivo disse esta quinta-feira que tenciona deixar definitivamente o mercado russo e não tem planos de reabrir as suas lojas, que foram inicialmente fechadas temporariamente na sequência de sanções contra Moscovo pela sua ofensiva na Ucrânia.

"A Nike Inc. decidiu abandonar o mercado russo. Como resultado, a Nike.com e a aplicação móvel Nike deixarão de estar disponíveis nesta região. As lojas Nike recentemente fecharam temporariamente e não reabrirão", disse o grupo numa mensagem no seu site russo.

McDonald’s, Starbucks e Coca-Cola suspendem operações na Rússia As três empresas comprometeram-se a continuar a pagar aos seus trabalhadores.

Depois do McDonald's e do Ikea, esta é mais uma marca icónica ocidental a deixar o mercado russo, depois de se ter aventurado por lá com o fim da União Soviética.

Foram encerradas 116 lojas

O grupo não deu mais pormenores sobre as razões da decisão, dizendo apenas que "nos últimos tempos, a Nike não pôde garantir a entrega de mercadorias a compradores russos".

Como resultado, as encomendas foram canceladas e serão reembolsadas.

No início de março, poucos dias após a entrada das tropas russas na Ucrânia, a Nike anunciou o encerramento temporário de todas as suas sucursais geridas diretamente na Rússia, ou seja, 116 lojas.

A 25 de maio, o grupo anunciou a suspensão das vendas em lojas parceiras na Rússia e a interrupção de todas as suas colaborações com retalhistas no país, indicando ao mesmo tempo que continuaria a pagar aos seus empregados.

As autoridades russas responderam agressivamente a estes anúncios em cadeia, avisando os grupos estrangeiros que quisessem abandonar o país rapidamente com ameaças veladas de nacionalizar os seus bens.

Russos boicotam Apple e Chanel

Os restaurantes McDonald's foram comprados por um investidor russo. Em junho, o investidor relançou uma cadeia de fast-food com uma nova imagem e um novo nome.

Netflix suspende operações na Rússia A Netflix junta-se assim a uma vasta lista de empresas que anunciaram nos últimos dias a suspensão das atividades na Rússia.

Em Moscovo, as paragens de autocarros foram adornadas com cartazes anti-suecos, afirmando "Nós (russos) somos contra o nazismo, eles (suecos) são a favor dele". Os cartazes mostravam, entre outros, o fundador da cadeia de mobiliário Ikea, Ingvar Kamprad, devido a comentários apresentados como pró-Nazi.

Nas redes sociais e nos meios de comunicação social, os russos também apelaram a um boicote aos produtos das principais marcas ocidentais que suspenderam as suas ctividades no país, tais como a Apple ou a Chanel.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.