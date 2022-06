O ataque armado ainda não foi reivindicado. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas.

Ataque

Pelo menos 50 mortos em ataque a igreja católica na Nigéria

AFP O ataque armado ainda não foi reivindicado. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas.

Homens armados atacaram uma igreja católica durante a missa no domingo. Pelo menos 50 pessoas morreram e 40 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças, de acordo com a última contagem.

O ataque ocorreu durante a celebração do Pentecostes na Igreja Católica de São Francisco, na cidade de Owo, Estado de Ondo, normalmente poupada dos jihadistas e gangues criminosos ativos noutras partes do país.

Na segunda-feira de manhã, as manchas de sangue ainda eram visíveis em azulejos, paredes e bancos de madeira da igreja, testemunhando a violência do massacre, segundo a AFP.

Segundo a polícia local, homens armados invadiram a igreja no final da manhã de domingo com armas e explosivos. Também encontraram balas Kalashnikov e fragmentos de dispositivos explosivos improvisados (IEDs) no local do massacre.

"Alguns dos homens armados estavam disfarçados de crentes", disseram as autoridades, acrescentando que outros atacantes estavam posicionados à volta da igreja disparando contra o edifício a partir de diferentes direções. Cerca de 40 pessoas feridas estão a ser tratadas em vários centros médicos da cidade.

O vice-Presidente da Nigéria, Yemi Osinbajo, chegou a Owo para visitar o local. Aos familiares das vítimas, assegurou que os responsáveis pelo homicídio "serão encontrados, que pagarão pelas consequências deste crime atroz".

Testemunhas e sobreviventes do homicídio contaram à AFP o pânico que assolou a congregação quando ocorreu uma explosão na igreja, seguida de tiros. "Corri para a igreja e vi os meus dois filhos e trouxemo-los aqui para o centro médico federal", disse Nzeadu Paulinus já no hospital onde os seus filhos de oito e 12 anos estão a receber tratamento.

Ataque ainda não foi reivindicado

O ataque, denunciado pelo Presidente Muhammadu Buhari como um "hediondo assassinato dos fiéis", não foi reivindicado. As autoridades locais disseram que tinham sido mobilizadas forças de segurança para encontrar os atacantes, cujas identidades não são conhecidas. Após uma condenação inicial no domingo à noite, o Papa Francisco reagiu novamente na segunda-feira à noite dizendo que estava "profundamente entristecido" por este "horrível ataque", numa mensagem dirigido ao bispo de Ondo.

O Presidente Buhari, um antigo general do exército, está a terminar o seu segundo mandato sob fogo, uma vez que o país enfrenta uma insegurança generalizada. "Os atacantes têm de enfrentar a justiça", disse a Amnistia Internacional no Twitter.

ONU condena "ataque brutal"



As Naçoes Unidas condenaram o ataque. O coordenador humanitário da ONU na Nigéria, Matthias Schmale, declarou que a representação da organização internacional no país condena "energicamente o brutal ataque contra os fiéis da igreja católica de São Francisco. A equipa envia as mais profundas condolências às famílias e amigos que choram as vítimas deste horrível crime". Schmale pediu calma e que se levassem os autores perante a Justiça.

Os ataques a sítios religiosos são particularmente sensíveis na Nigéria, onde as tensões se manifestam frequentemente entre as comunidades de um país com um sudeste predominantemente cristão e um norte predominantemente muçulmano.

O massacre de domingo provocou um choque no país, com mensagens de apoio às vítimas a chegar, especialmente às redes sociais.

No Twitter, por exemplo, a superestrela da música nigeriana Burna Boy ofereceu as suas "sinceras condolências a todos aqueles que perderam amigos e familiares em atos terroristas nos últimos meses em todo o país". "Já nada é sagrado? Mães, pais, filhos e bebés estão a ser mortos", disse.

O exército nigeriano está a enfrentar uma onde de insegurança no resto do país. A insurreição jihadista tem vindo a aumentar há 12 anos no nordeste do país, tendo provocado a morte de cerca de 40 mil pessoas e de 2 milhões de deslocados .

