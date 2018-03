Ex-presidente francês está a ser ouvido pelas autoridades em Nanterre por causa do financiamento da sua campanha eleitoral de 2007.

Nicolas Sarkozy foi detido

O ex-presidente francês, Nicolas Sarkozy, está detido e a prestar declarações às autoridades em Nanterre, no âmbito do processo de investigação de que é alvo por causa do financiamento da sua campanha eleitoral em 2007, de acordo com o diário Le Monde. As suspeitas estão relacionadas com alegados fundos ilícitos oriundos da Líbia.



Chefe de Estado entre 2007 e 2012, Sarkozy presta declarações pela primeira vez desde que o inquérito judicial foi aberto, em abril de 2013. O ex-presidente já foi detido em 2014, na altura sob a acusação de tráfico de influências, tendo depois sido colocado em liberdade.



Segundo o Le Monde, Nicolas Sarkozy poderá ficar nas instalações policiais durante 48 horas e, eventualmente, ser presente ao tribunal para indiciamento.

O jornal francês revela ainda que um dos juízes responsáveis pelo atual processo é o mesmo que lhe dirigiu acusações na questão dos fundos para a campanha de 2012, altura em que Sarkozy acabou por não merecer a escolha do eleitorado.



