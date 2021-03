O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado esta segunda-feira por corrupção e tráfico de influência a uma pena de prisão efetiva de um ano e uma pena suspensa de dois anos.

Nicolas Sarkozy condenado a um ano de prisão efetiva

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado esta segunda-feira por corrupção e tráfico de influência a uma pena de prisão efetiva de um ano e uma pena suspensa de dois anos.

Sarkozy, de 66 anos, foi Presidente da França de 2007 a 2012 e acabou condenado por tentar obter ilegalmente informações de um magistrado superior em 2014 sobre uma ação judicial em que esteve envolvido.



O tribunal comentou que os atos foram "particularmente graves", dado que foram cometidos por um ex-presidente que usou o seu estatuto em troca de um magistrado para conseguir um cargo no Mónaco. Além disso, como antigo advogado, estava "perfeitamente informado" da ilegalidade dos factos, anunciou o tribunal francês.

Os outros co-arguidos, o advogado do ex-presidente, Thierry Herzog, e o antigo magistrado Gilbert Azibert, foram condenados à mesma pena que Sarkozy. O tribunal anunciou que Sarkozy, que negou todas as acusações, terá o direito de pedir regime de prisão domiciliária com pulseira eletrónica.

Contudo, Sarkozy regressa aos tribunais em março para enfrentar um novo julgamento, juntamente com outros 13 arguidos, acusados de financiar ilegalmente a sua campanha presidencial de 2012. O seu partido UMP (União para o Movimento Popular), é suspeito de gastar 42,8 milhões de euros, quase o dobro do máximo permitido.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.