Nicolás Maduro anunciou haver contactos com representantes da Casa Branca

Nicolás Maduro admitiu esta terça-feira manter contactos com a Casa Branca através de representantes seus. “Confirmo que desde há vários meses há contactos de altos funcionários do governo dos Estados Unidos de Donald Trump e do governo bolivariano que eu presido, sob a minha autorização”, afirmou o presidente venezuelano em direto nas rádios e televisões daquele país.

O líder chavista não deu mais pormenores mas as declarações surgem depois de a imprensa norte-americana ter noticiado que o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Diosdado Cabello, teria mantido “comunicações secretas” com figuras próximas da Administração norte-americana. Entre elas estaria o conselheiro principal de Trump para a América Latina, Mauricio Claver-Carone.

Trump respondeu a um jornalista afirmando que mantém conversações com vários representantes da Venezuela. Apesar de não querer revelar nomes, o presidente norte-americano assegurou que se tratam de funcionários ao mais alto nível.

Os Estados Unidos apoiam desde há mais de meio ano Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, que se auto-proclamou presidente da Venezuela com o apoio de Washington. Este apoio e o embargo à Venezuela conduziram à rutura entre os dois países.

A última tentativa de encontrar uma resolução para o conflito aconteceu com o apoio da Noruega às encontros entre ambas as partes. O diálogo foi, entretanto, interrompido depois de Donald Trump ter congelado todos os ativos do governo venezuelano nos Estados Unidos e ter aprovado um embargo.

