Não há nem confinamento nem medidas de distanciamento social na Nicarágua. O bispo que cancelou as celebrações da Páscoa e quis criar seis centros de tratamento e prevenção foi acusado de "fazer teatro".

Mundo 2 min.

Nicarágua ignora pandemia e chama-lhe "ébola dos ricos"

Não há nem confinamento nem medidas de distanciamento social na Nicarágua. O bispo que cancelou as celebrações da Páscoa e quis criar seis centros de tratamento e prevenção foi acusado de "fazer teatro".

Não há qualquer apelo ao isolamento e ao distanciamento social na Nicarágua. Sem estado de emergência ou qualquer prevenção para travar a propagação do novo coronavírus, a vida corre como antes. Escolas e serviços continuam de portas abertas. O El País conta que os médicos e todos os trabalhadores da saúde estão proibidos de usar máscaras de proteção para não assustar os pacientes.

O governante de 74 anos não é visto em público desde 12 de março. Aparentemente aos comandos do país, a vice-Presidente Rosario Murillo deu inclusivamente ordem para "aumentar e desenvolver" as atividades da Páscoa com procissões e festas populares.

Para o governo, a covid-19 é "o ébola dos ricos". O bispo que cancelou as celebrações da Páscoa em Matagalpa - a maior cidade do norte do país - e quis criar seis centros de tratamento e prevenção foi acusado de "fazer teatro".



Organização Pan-Americana de Saúde "preocupada"



As autoridades de saúde de Manágua falam em apenas sete casos confirmados no país. Pelo menos uma pessoa morreu infetada pelo novo coronavírus. Nas contas do governo, todos os casos são importados. "Preocupada", a Organização Pan-Americana de Saúde desconfia dos números. Um dos epidemiologistas do Ministério da Saúde do País diz que não é caso para menos.

"O que chama a atenção é haver mais casos nos outros países da região do que aqui. E que quando tínhamos cinco doentes, a taxa de mortalidade foi de 20%, o que é altíssima quando comparada com a Guatemala que tinha uma taxa de mortalidade de 1%", explicou. "O que mais me preocupa é não haver um programa forte de prevenção, que não se esteja a alertar as pessoas".

Isolamento voluntário

A 1 de abril, a ministra da Saúde, Martha Reyes, explicou que a Nicarágua está praticamente imune porque o país tem "um excelente sistema de saúde".

Numa estratégia dúbia, o governo tanto desvaloriza a pandemia como lança planos nacionais de prevenção. Com visitas a casa e marchas pelo país, o "Amor em tempos de covid-19" anda a explicar a doença de porta a porta.

Sem qualquer indicação, muitos cidadãos optaram pelo isolamento voluntário. A Igreja Católica acabou com as missas presenciais.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.