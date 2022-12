As baixas temperaturas trouxeram os primeiros nevões deste outono/inverno a vários países europeus. No Luxemburgo a neve deve cair entre amanhã e quinta-feira. Veja as imagens.

Neve pinta Europa de branco

Redação As baixas temperaturas trouxeram os primeiros nevões deste outono/inverno a vários países europeus. No Luxemburgo a neve deve cair entre amanhã e quinta-feira. Veja as imagens.

O Meteolux prevê queda de neve para esta quarta e quinta-feira, no Luxemburgo, mas vários países da Europa, como a vizinha França, estão já cobertos com um manto branco.

Queda de neve prevista para esta quarta e quinta-feira No domingo as temperaturas mínimas poderão chegar novamente aos -8.

Se as imagens da neve e de gelo combinam com os cenários natalícios e proporcionam a miúdos e graúdos jogos e brincadeiras, também são muitos os constrangimentos que causam no funcionamento das cidades, podendo levar, em casos mais extremos, à perda de vidas.

Na segunda-feira à noite, a neve que caiu em França perturbou o tráfego rodoviário e ferroviário em Auvergne-Rhône-Alpes e Lozère e causou a morte a três pessoas em acidentes rodoviários no sul da Borgonha, devido ao gelo acumulado e ao piso escorregadio.

No Reino Unido, três crianças morreram, no domingo, quando o gelo de um lago onde brincavam quebrou.

Ontem, alguns viajantes ficaram presos durante horas devido ao encerramento da estrada mais movimentada do Reino Unido, a M25, que circunda a cidade de Londres.

Os aeroportos de Gatwick e Stansted alertaram para atrasos nos voos, depois de vários cancelamentos na noite de domingo.

Os comboios também sofreram atrasos, com algumas ligações ferroviárias a serem anuladas.

Na Escócia, foram registados - 15,7ºC na noite de domingo, a mais fria do ano até à data.

(Com AFP e Lusa)

