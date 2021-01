Previsão de queda de neve e formação de gelo pedem cuidados redobrados, sobretudo a quem circular nas estradas.

Neve. Grand Est em alerta amarelo até ao meio dia de segunda-feira

Redação

Toda região do Grand Est vai estar sob alerta amarelo até às 12h desta segunda-feira, 4 de janeiro, dia de regresso ao trabalho para milhares de pessoas.

Com a queda e acumulação de neve durante este fim de semana, as autoridades preveem que a neve permaneça no solo graças as temperaturas negativas que persistem. Por isso, e apesar de se estimar que a neve pare de cair durante a noite de domingo para segunda-feira, as temperaturas negativas permitirão conservá-la no solo, assim como a formação de gelo, o que implica cuidados redobrados a quem circular nas estradas da região.

Estão previstas novas quedas de neve na segunda e terça-feira, mas com menos intensidade, e durante a noite de segunda para terça-feira há risco de queda e formação de geada.

