Um cenário pouco habitual na ilha conhecida pelas suas praias e sol.

Mundo 4

Espanha

Insólito. Neve bloqueia estradas de Maiorca

AFP Um cenário pouco habitual na ilha conhecida pelas suas praias e sol.

Os serviços de emergência estiveram a postos, esta quarta-feira, na ilha espanhola de Maiorca para prestar assistência a dezenas de automobilistas presos na neve, uma ocorrência rara nesta ilha do arquipélago mediterrânico das Baleares, mais conhecida pelas suas praias e sol.

Inverno sem neve está a afetar turismo em toda a Europa Nas grandes estâncias de esqui da Europa, as temperaturas acima da média este inverno estão a prejudicar as receitas da temporada mais esperada para os amantes da neve.

"Pedimos à população que não saia para ver a neve, seja de carro ou a pé. Todos temos de ajudar o dispositivo a funcionar a fim de salvar aqueles que estão presos", referiram os serviços de emergência.

"As autoridades estão a trabalhar em coordenação com a polícia para chegar ao refúgio de Cúber, à Font del Noguer e ao caminho de Sa Calobra para socorrer aqueles que ainda estão presos", disse o governo regional das Ilhas Baleares em comunicado, acrescentando que todas as pessoas estão "de boa saúde".

Três helicópteros foram destacados para participar na evacuação, assim como 90 soldados da Unidade de Emergência do exército (UME), que estão a limpar as estradas com arados de neve, uma cena surpreendente nesta ilha.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 Foto: Jaime REINA/AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Jaime REINA/AFP Foto: Jaime REINA/AFP Foto: Jaime REINA/AFP Foto: Jaime REINA/AFP

Ilha foi a mais atingida pela tempestade Juliette

A ilha de Maiorca, a maior do arquipélago, é um destino turístico popular no verão e goza normalmente de um inverno ameno e ensolarado. Agora, foi o local mais atingido em Espanha pela tempestade Juliette.

Mas, se nevou ao nível do mar em Maiorca, foi a serra de Tramuntana, no norte da ilha, que teve um maior volume, acumulando mais de um metro de neve, segundo a Agência Nacional de Meteorologia (Aemet).

Estados Unidos enfrentam super tempestade “única numa geração” No norte de Idaho foram atingidas temperaturas de até -50°C.

Uma centena de pessoas teve de se refugiar no mosteiro Lluc, um local que teve de ser desobstruído para ser evacuado na terça-feira à tarde.

No resto do país, a neve caiu na segunda-feira à noite em zonas costeiras como Barcelona e San Sebastian, enquanto que no interior do país, algumas cidades registaram temperaturas bem abaixo dos -10º.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.