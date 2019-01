A queda constante de neve no sul da Alemanha levou à queda de árvores nas estradas, cancelamento de voos e alertas de avalanches, mas também animou quem se aventurou a sair de casa para brincar na neve.

Mundo 16

Nevão na Alemanha provoca o caos (mas também a alegria para muitos)

A queda constante de neve no sul da Alemanha levou à queda de árvores nas estradas, cancelamento de voos e alertas de avalanches, mas também animou quem se aventurou a sair de casa para brincar na neve.

Àrvores caídas nas margens das auto-estradas, estradas bloqueadas, voos cancelados e escolas fechadas: o início do inverno no sul da Alemanha foi feroz e, por enquanto, parece não ter fim. Além do transporte rodoviário, os comboios também foram afetados pela queda de neve que, nos Alpes, chegou a atingir os 60 centímetros de altura. As autoridades da região alertaram para um situação de catástrofe, com um risco elevado de avalanches nos Alpes.

Traunstein, Baviera Foto: Tobias Hase/dpa

De acordo com o jornal alemão Deutsche Welle , o nevão chegou mesmo a provocar mortos no sul do país. Em Berchtesgaden, uma mulher morreu no fim de semana ao ser atingida por uma avalanche e, na Alta Baviera, um esquiador morreu após ter sido atingido por uma árvore.

A Baviera está coberta de neve e a viver um período de caos mas, ainda assim, há quem arrisque sair de casa para desfrutar da paisagem enfeitada de branco.

16 Foto: Tobias Hase/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa Foto: Tobias Hase/dpa





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.