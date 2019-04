A corrupção parece não beliscar a popularidade do primeiro-ministro de Israel, os recentes bombardeamentos aos territórios palestinianos parecem abafar as acusações da justiça israelita.

Netanyahu lidera sondagens em Israel

A corrupção parece não beliscar a popularidade do primeiro-ministro de Israel, os recentes bombardeamentos aos territórios palestinianos parecem abafar as acusações da justiça israelita.

De acordo com uma sondagem da estação televisiva israelita Canal 13, Benjamín Netanyahu encabeça a lista de preferências dos eleitores do Estado hebreu para as eleições legislativas que se realizam no próximo dia 9. Apesar das acusações de corrupção, o Likud, partido conservador do actual primeiro-ministro israelita, pode mesmo vir a ganhar pela quarta vez consecutiva com a projecção a dar-lhe 29 deputados. Logo atrás, a coligação de centro Azul e Branco, conduzida pelo ex-general Benny Grantz, com 28 deputados na projecção, ameaça afirmar-se como alternativa ao actual executivo. A menos de uma semana das eleições, Netanyahu parece ganhar vantagem perante a fragmentação política de Israel com as sondagens a apontar para uma previsível presença de uma dezenas de grupos num parlamento de 120 deputados. De acordo com o estudo, a polarização que divide Israel parece dar uma vitória ao bloco conservador que somaria uma clara maioria de 67 deputados enquanto que o centro-esquerda se situaria nos 53 deputados, onde se incluem os parlamentares árabes, que representam 20% da população do país.





Acusações de corrupção

A brigada anti-fraude da polícia israelita acusou Netanyahu em três casos de corrupção e o procurador-geral do Ministério Público anunciou que vai investigar as acusações depois do processo eleitoral. O ex-primeiro-ministro trabalhista Ehud Barak, que foi também chefe do Estado-Maior do exército, e outros antigos responsáveis das forças de segurança, exigiram, de acordo com o espanhol El País, que seja investigado também pela suposta implicação na cobrança de comissões ilegais na compra de submarinos alemães para a marinha israelita. Novas revelações indicam que o actual mandatário enriqueceu com a venda de acções de uma empresa que foi contratada pelos estaleiros alemães ThyssenKrupp.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.