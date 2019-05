O processo de eleição dos 751 deputados do Parlamento Europeu para a legislatura 2019-2024 prossegue hoje na Eslováquia, Letónia, Malta e República Checa num calendário iniciado na quinta-feira que se estende até domingo.

Neste sábado vão quatro países às urnas para as eleições europeias

Cerca de 400 milhões de cidadãos europeus estão inscritos para votar até 26 de maio e escolher os seus representantes no próximo Parlamento Europeu (PE), com Portugal a eleger 21 eurodeputados.



A Holanda e o Reino Unido foram, na quinta-feira, os primeiros Estados-membros a votar, seguindo-se, na sexta-feira, a Irlanda e a República Checa, onde o voto se prolonga por dois dias.

Letónia, Malta e Eslováquia votam hoje e todos os outros Estados-membros, incluindo Portugal, escolheram domingo para a ida às urnas.

Além da abstenção, que tem crescido a cada nova eleição e nas últimas europeias (2014) foi de 57% no conjunto dos Estados-membros, estas eleições estão marcadas pela expetativa de uma maior fragmentação do PE, com a ‘coligação’ maioritária entre conservadores e socialistas ameaçada pelo crescimento de liberais e nacionalistas.

Outra das particularidades deste exercício eleitoral é a provável alteração da composição do hemiciclo e, consequentemente, da correlação de forças no PE aquando da saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Até que o ‘Brexit’ se concretize, o Reino Unido elege os seus 73 eurodeputados e o PE mantém os 751 lugares atuais.

A partir do momento que o país deixe de ser membro, o PE passa a ter 705 eurodeputados, com parte dos 73 lugares dos britânicos a serem redistribuídos por outros Estados-membros e parte a ficar numa ‘reserva’ para futuros alargamentos.

