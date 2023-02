Na aldeia de Upahl, há uma "guerra" travada pelos 500 habitantes contra a construção de um abrigo para requerentes de asilo.

Nesta aldeia alemã ninguém quer receber refugiados

AFP Na aldeia de Upahl, há uma "guerra" travada pelos 500 habitantes contra a construção de um abrigo para requerentes de asilo. Outros municípios alemães têm a mesma postura.

"Upahl diz não" ou "pensem nos nossos filhos", são alguns dos cartazes que se podem ler à chegada de Upahl, aldeia no norte da Alemanha.

Durante semanas, esta localidade de cerca de 500 habitantes tem lutado contra um plano de construção de um abrigo para requerentes de asilo, que poderá albergar até 400 pessoas em contentores.

No distrito rural de Mecklenburg, onde está Upahl, e tal como noutros pontos do país, existe um conflito interno sobre como lidar com o fluxo intenso de refugiados.

No ano passado, foram apresentados 217.774 pedidos de asilo, mais do dobro do total de 2020, de acordo com dados oficiais alemães. Este é o número mais elevado desde a grande crise migratória de 2015/16, quando sírios e afegãos em fuga da guerra encontraram refúgio na maior economia da Europa.

Em 2022, manteve-se a chegada de pessoas da Síria, onde a guerra continua, seguida do Afeganistão, da Turquia e do Iraque. E, desde o início da invasão russa, mais de um milhão de ucranianos foram para a Alemanha. Mesmo que não necessitem de pedir asilo, a sua entrada pressiona as autoridades locais.

"Temos uma situação que já não podemos enfrentar, como muitos outros cantões e municípios na Alemanha", disse à AFP Tino Schomann, chefe administrativo do distrito noroeste de Mecklenburg, onde foram requisitados ginásios para alojar os requerentes de asilo.

"Esforço humanitário conjunto"

O camionista Bernd Wien, 66 anos, que vive em Upahl desde 1980, está na linha da frente dos protestos contra o abrigo que deverá abrir em março. "Só queremos viver aqui tranquilamente, desfrutar da nossa reforma", diz.

"Não temos barreiras, não temos portões, podemos tocar à campainha se precisarmos de alguma coisa", reforça Jan Achilles, 46 anos, membro do conselho local. Quando "centenas de pessoas, refugiados, ou alemães ou outros, estão amontoados num só lugar, isso cria problemas", teme.

Após meses de pedidos de ajuda dos funcionários locais, a Ministra do Interior, Nancy Faeser, reuniu-se com os responsáveis, apelando a um "esforço humanitário conjunto". Mas nenhuma medida concreta foi anunciada.

Reinhard Sager, chefe da Associação de Distritos Alemães, apelou ao Chanceler Olaf Scholz para que interferisse no assunto. "Os municípios estão a fazer um trabalho realmente bom e a disponibilidade dos indivíduos para ajudar é tão grande como sempre", disse Sager. Mas "há uma necessidade urgente de aliviar a pressão (...), que é considerável e aumenta dia após dia, semana após semana", defendeu.

O escritório de Anika Reisch, agente de seguros de 38 anos, fica ao lado do local onde as máquinas já se preparam para instalar os contentores em Upahl. A alemã tem empatia pelos refugiados "que estão traumatizados e preocupados com o futuro".

No entanto, considera que será um problema se estes forem instalados numa estrutura onde "não têm privacidade, onde não podem (...) lidar com tudo o que viveram. Isto não pode ser bom para ninguém", afirma.

"A situação geral é, em última análise, muito mais dramática do que em 2015, devido à guerra, inflação, crises económicas e novos refugiados", considerou à AFP Hajo Funke, cientista político da Universidade Livre de Berlim.

