Guerra na Ucrânia

Negociações entre ucranianos e russos retomam esta terça-feira depois de "pausa técnica"

Ana TOMÁS A Ucrânia e Rússia tinham realizado, esta segunda-feira, por videoconferência, mais uma ronda de negociações.

As negociações entre Ucrânia e Rússia prosseguem esta terça-feira, depois de ontem as duas delegações se terem reunido por videoconferência.

"Foi feita uma pausa técnica nas negociações até amanhã, para trabalhos adicionais nos subgrupos de trabalho e para a clarificação de alguns termos. As negociações continuam", escreveu na segunda-feira, na sua página do Twitter, Mikhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e um dos negociadores.

A Ucrânia e a Rússia realizaram, esta segunda-feira, por videoconferência, mais uma ronda de negociações, desde 24 de fevereiro, quando Moscovo invadiu o país vizinho.



Quarta ronda. Kiev anuncia sessão de negociação hoje com Moscovo "A minha expectativa pessoal é que este progresso conduza muito em breve a uma posição comum entre as duas delegações e que haja documentos para assinar", disse Leonid Slutski, um membro da delegação russa.

No domingo, um negociador russo afirmou que as conversações entre Rússia e Ucrânia estão a progredir apesar da guerra, apontando que os contactos diplomáticos aumentaram mesmo durante os combates no terreno.

"Se compararmos a posição das duas delegações entre o início das negociações e o momento atual, vemos que há progressos significativos", disse Leonid Slutski, um membro da delegação russa que se encontrou recentemente com negociadores ucranianos na Bielorrússia.

(Com Lusa)

