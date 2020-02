Representante da região autónoma em Bruxelas diz que as duas delegações se sentaram numa base de “respeito mútuo”.

Negociações entre Catalunha e Madrid vistas como um bom primeiro passo

Telma MIGUEL Representante da região autónoma em Bruxelas diz que as duas delegações se sentaram numa base de “respeito mútuo”.

Sem querer ser demasiado otimista “para não levar a frustrações”, a representante do Governo da Catalunha junto das instituições europeias, Meritxell Serret, considerou que ontem foi um momento em que “finalmente houve um reconhecimento do Estado espanhol de que tem que haver uma solução política para um conflito que é político”e em que as duas delegações “se sentaram à mesa das negociações, com posições que estão neste momento muito afastadas, é certo, mas em que há respeito mútuo e em que se começou a dialogar numa base de igualdade”.

Ontem foi a primeira de várias rondas de negociação que irão decorrer uma vez por mês e alternadamente em Madrid ou em Barcelona entre o governo espanhol e o da Catalunha para se chegar a um acordo sobre as ambições de independência daquela região autónoma. Na primeira reunião, em Madrid, no Palácio da Moncloa, o governo catalão, representado pelo presidente Quim Torra, e o governo espanhol, encabeçado pelo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, lançaram “as bases para o diálogo e a metodologia das reuniões que se seguirão”.

Numa declaração conjunta assinada pelas duas partes, refere-se que “as duas delegações concordam que esta mesa de negociações é um instrumento que permitirá chegar a uma solução e, por isso, irão continuar a trabalhar para promover o diálogo, negociação e acordo”. Na declaração afirma-se ainda que “as duas delegações avaliam como positiva a primeira reunião”.

A antiga ministra da Agricultura da Catalunha e agora a viver exilada em Bruxelas – por ter um mandado de captura em Espanha por alegada má utilização de dinheiros públicos e desobediência, a propósito do referendo à independência de 2017- admite que o cenário mudou radicalmente em relação ao que existia antes do atual governo de coligação entre o PSOE e o Unidas Podemos tomar posse.

Refira-se que em outubro de 2019, na sequência das penas de prisão que somam quase 100 anos para 9 líderes catalães independentistas, houve um levantamento popular na Catalunha e uma reação de recusar sentar à mesma mesa, inclusivamente do rei de Espanha, Filipe VI. “Este primeiro passo dá agora resposta aos anseios do povo catalão”, sustenta Meritxell Serret.

As reivindicações do governo catalão passam por encontrar uma solução para permitir “conceder uma amnistia aos presos políticos, da qual, teremos que discutir os termos” e por acabar com a “perseguição judicial” contra os defensores da independência da Catalunha bem como no “reconhecimento do direito à autodeterminação”.

“O governo espanhol não apresentou formalmente qual a sua posição. Mas o que é realmente importante é que as duas partes estão verdadeiramente empenhadas em chegar a uma solução”, considera Meritxell Serret . O diálogo que agora começou não tem, no entanto, fim à vista: “A situação é muito complexa e não está definido nenhum prazo para se chegar a um acordo”.

Refira-se que um dos pontos de divergência é o facto de Madrid sustentar que à luz da constituição, Espanha é indivisível e por isso as tentativas separatistas, incluindo a organização de referendos sobre independência, são ilegais.

A situação do grupo de anteriores membros do governo e do parlamento catalão exilados desde 2018 em diversos países europeus continua igualmente por resolver.