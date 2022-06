As crianças saíram da Alemanha em novembro de 2021. Seis meses depois, a mãe e o pai das duas meninas, conseguiram, finalmente, contactá-las.

Mundo 3 4 min.

Covid-19

Negacionistas alemães que raptaram as filhas terão ido viver para comunidade anti-vacinas

Ana TOMÁS As crianças saíram da Alemanha, em novembro de 2021. Clara, de 10 anos, entrou no Paraguai a 27 de novembro com o seu pai, Andreas Rainer Egler, de 46 anos, e com a sua nova esposa Anna Maria Egler, 35 anos, e com Lara Valentina Blank, 11 anos, filha desta.

Seis meses depois, a mãe e o pai de duas meninas alemãs, de 10 e 11 anos, que foram levadas para o Paraguai, pelos outros progenitores, sem o seu consentimento, conseguiram, finalmente, contactá-las.

"Em nome dos nossos clientes Anne Reiniger, mãe de Clara (Egler), e Filip Blank, pai de Lara (Blank), anunciamos que a procura das suas filhas dos seus respetivos primeiros casamentos resultou em conversas frutuosas", disse o advogado Stephan Schultheiss numa declaração à imprensa, esta segunda-feira, citada pela AFP.

As crianças saíram da Alemanha, em novembro de 2021. Clara, de 10 anos, entrou no Paraguai a 27 de novembro com o seu pai, Andreas Rainer Egler, de 46 anos, e com a sua nova esposa Anna Maria Egler, 35 anos, e com Lara Valentina Blank, 11 anos, filha desta.

O casal é acusado de ter viajado com as suas respetivas filhas para o Paraguai sem a devida autorização do outro progenitor biológico de cada criança, por motivos de negacionistas relativamente à covid-19.

"Presumivelmente tencionavam viver em alguma comunidade anti-vacinas no interior do país [...] porque pertencem a grupos negacionistas da covid", afirmou citada pelo El País, a Coordenadora dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDIA), um grupo sem fins lucrativos que tem vindo a prestar assistência na busca.

3 Foto: AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: AFP Foto: AFP Foto: AFP

A mãe de Clara e o pai de Lara não tinham notícias das suas filhas desde aquela altura e desconheciam o seu paradeiro, tendo conseguido falar com elas apenas este fim de semana, depois de na semana passada ambos terem dado autorização à polícia para iniciar as buscas e encontrar as duas raparigas. A Interpol emitiu mandados de captura para Andreas e Anna Egler.



Os pais fugitivos divulgaram, entretanto, numa mensagem vídeo e o contacto foi estabelecido entre as partes, explicou o advogado Stephan Schultheiss. "Estamos a trabalhar em conjunto para encontrar uma solução que faça justiça aos direitos de todas as partes envolvidas, mas sobretudo no melhor interesse da criança", disse.

Anne Reiniger e Filip Blank prometeram retirar a sua queixa se o casal concordasse em devolver as crianças e chegar a um acordo de custódia.

Caso voltou a pôr o negacionismo anti-vacinas na ordem do dia

Este caso de sequestro pelos próprios pais das duas meninas tem provocado agitação na Alemanha desde que foi tornado público.

Antes de Anne Reiniger e Filip Blank conseguirem contactar as filhas, foram abertas linhas de investigação pelas autoridades do Paraguai para encontrar as duas meninas.

Segundo o site de notícias da TV Globo, o Ministério Público do país da América do Sul admitiu que já procurava os quatro alemães há cinco meses, pouco depois das crianças terem sido levadas pelos pais.

A 30 de maio, a polícia do Paraguai começou a seguir pistas para encontrar o casal e as duas crianças, que se supunha estarem a viver numa comunidade anti-vacinas de alemães no interior do país.

Entre o final de 2021 e o início deste ano, o governo alemão ponderou aprovar a vacinação obrigatória contra a covid-19. O projeto de lei, apoiado pelo chanceler Olaf Scholz, previa obrigatoriedade para maiores de 60 anos, mas foi chumbado em abril pelo parlamento alemão (Bundestag) com 378 votos contra e 296 votaram. Contudo, a vacinação é obrigatória para os profissionais de saúde.

Paraguai, um refúgio para os anti-vacinas alemães

A Alemanha foi palco de duras manifestações anti-vacinas no início deste ano. O país tem um longo histórico de ceticismo em relação às vacinas e ficou atrás de vários outros estados europeus no que respeita à cobertura vacinal contra a covid-19.

Para alguns cidadãos de expressão alemã, a América Latina foi refúgio para fugir às restrições e regras sanitárias da pandemia.

Em janeiro deste ano, o jornal britânico The Guardian publicava uma reportagem sobre um grupo de imigrantes alemães, austríacos e suíços que se estava a estabelecer numa comunidade para os chamados negacionistas, numa das regiões mais pobres do Paraguai.

Um condomínio fechado de 1.600 hectares, denominado El Paraíso Verde (ou o Paraíso Verde, em português), estava a ser construído em Caazapá, para, como descrevia o site do projeto, permitir a fuga às "tendências socialistas das atuais situações económicas e políticas mundiais" e ao "5G, aos chemtrails, à água com fluoretos, às vacinações obrigatórias e aos mandatos de saúde".

A comunidade composta sobretudo por alemães, austríacos e suíços deveria, segundo os proprietários do espaço, passar de 150 membros para 3.000.

Segundo descreve a reportagem do The Guardian, citando dados oficiais, Caazapá, uma região rural dominada pela pecuária no coração do Paraguai oriental, viu o número de novos residentes alemães passar de quatro, em 2019, para 101, em 2021.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.