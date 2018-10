Um grupo formado por estudantes oprimidos está a lutar por uma sociedade baseada na igualdade. O seu combate contra o sistema de castas mostra que estas não podem ser abolidas por decreto nem do alto. Como diz o rapper Sumeet: “Eu tenho a minha casta e continuarei a tê-la enquanto vocês tiverem a vossa'”. Uma reportagem de Jessica Lopes, estudante luso-luxemburguesa na Índia.

Mundo 11 min.

Índia. Quando os invisíveis tomam a palavra

Um grupo formado por estudantes oprimidos está a lutar por uma sociedade baseada na igualdade. O seu combate contra o sistema de castas mostra que estas não podem ser abolidas por decreto nem do alto. Como diz o rapper Sumeet: “Eu tenho a minha casta e continuarei a tê-la enquanto vocês tiverem a vossa'”. Uma reportagem de Jessica Lopes, estudante luso-luxemburguesa na Índia.

No dia seguinte à lista de esquerda unificada ter ganho as eleições na principal universidade indiana, Universidade Jawaharlal Nehru (JNU), em Nova Deli, com o partido do governo a perder, e a lista daqueles que são contra a permanência das castas ter ficado em terceiro lugar, a ministra da Defesa da Índia, Nirmala Sitharama, ameaçou os estudantes e os contestatários, dizendo que eles são “anti-Índia”, e insinuando que em vésperas das eleições nacionais o governo poderia intervir na JNU.

Passam dias das eleições, Prakash está a terminar o seu doutoramento em Sânscrito na Universidade Jawaharlal Nehru e fez um mestrado em História da Índia Antiga. "Senti a necessidade de compreender e conhecer a própria estrutura que oprimiu os meus antepassados por séculos.” Ler o sânscrito foi uma prática bramânica negada aos Dalits, “os submissos”, até recentemente. Como se a língua antiga guardasse as chaves do poder que podiam desmontar ou tornar clara uma opressão com muitos séculos.

Cerca de 18% da população mundial vive na Índia. Depois da China, é o país que tem a maior população do mundo, com cerca de 1, 3 mil milhões de pessoas. No entanto, a sociedade indiana tem uma característica única: é dividida em castas. As castas são enraizadas na religião e baseadas numa divisão do trabalho. São mencionadas nos mais antigos textos fundadores do Hinduísmo, nomeadamente os Vedas, que descrevem a divisão da sociedade indiana, segundo a qual as pessoas nascem e permanecem desiguais. Essa divisão é feita em Varna, isto é, uma divisão quadripartida da sociedade, e serve de base para a constituição das castas. No topo desta hierarquia estão os Brâmanes (sacerdotes), seguidos pelos Kshatriyas (guerreiros) e depois os Vaishyas (mercadores). Finalmente, no fundo da escada social, ficam os Sudra (o resto da população, excepto os “intocáveis”). Os “intocáveis” são excluídos do sistema de castas porque praticam trabalhos impuros e degradantes (ex. saneamento, limpezas, contacto com mortos, caça e pesca). Os “intocáveis” são também conhecidos como Dalits, que significa “submisso”. As três principais castas, conhecidas como as castas bramânicas, representam menos de 20% da população da Índia, mas detêm quase todas as posições de poder no setor público (governo, educação, justiça) mas também privado. Apesar de a Constituição indiana ter proibido a “intocabilidade” em 1950, em muitas partes do país as normas religiosas e sociais tradicionais continuam a ser seguidas.

Foto: Jessica Lopes

Quando se fala de castas, os estudantes dos BAPSA, como Prakash, sublinham que é importante abster-se de usar a linguagem do opressor para articular as estruturas sociais que oprimem ainda hoje uma grande maioria dos indianos. Por isso, na história, a resistência anti-casta rejeitou os termos “intocável” e “Dalit” e prefere usar o termo “Bahujan”, que significa simplesmente "a maioria do povo", o que chama realmente a atenção para a realidade de que a casta não é só um "problema Dalit". Enquanto os Dalits são a comunidade mais vulnerável nesta sociedade de castas, a maioria das pessoas do subcontinente é na realidade governada por uma minoria “superior”. O termo Bahujan refere-se aos Dalits e às atuais castas, incluindo tribos (adivasis/indígenas) e Shudra (camponesas) - atravessando religiões, etnias e geografias e incorporando assim também minorias não-hindus. Cerca de 70% da população indiana entra nessa categoria, ou seja, 910 milhões de pessoas. É 91 vezes a população de Portugal e 155 vezes a população do Luxemburgo. Além disso, preferem usar a palavra brahminismo no lugar de Hinduísmo. Este é o termo adequado para a religião da Índia, no centro da qual está a moralidade de uma instituição concebida por Brahmin. O termo "Hinduísmo" é na verdade um termo político contemporâneo construído através da apropriação em massa e do apagamento de várias tribos, párias, religiões e micro culturas indígenas distintas em todo o subcontinente, em prol da usurpação de terras pós-coloniais.

Prakash explica: “É um facto interessante que a esquerda, não só na JNU, mas também na Índia, é liderada pela 'casta superior'. Eu gosto de dizer que existe uma esquerda indiana, o 'marxismo indiano'. É claro que o marxismo é uma teoria grandiosa, é a inclusão de todos e a igualdade de todos, não quero contradizer isso. Quero apenas dizer que infelizmente o marxismo na Índia foi 'bramânizado'. É muito raro ver um Bahujan ter posições de poder nas organizações de esquerda e isso é um problema fundamental na Índia e também neste campus. É verdade que fazem advocacia a favor dos nossos direitos, lutam por justiça social, mas depois não nos incluem. Entendemos que, se não criarmos a nossa organização autónoma, será totalmente impossível para nós levantar questões que tenham a ver com nossa identidade e simplesmente falarmos nós. Não precisamos que falem por nós. Esta é a razão simples por trás da criação desta organização.”

Infelizmente o marxismo na Índia foi 'bramânizado'. É muito raro ver um Bahujan [literalmente, a 'maioria do povo', os chamados intocáveis] ter posições de poder nas organizações de esquerda e isso é um problema fundamental na Índia.

Os debates também trouxeram estudantes de fora do campus. "Eu venho da Universidade de Deli e lá não temos representação em termos de política. A única organização com a qual me identifico é a BAPSA e venho aqui para apoiá-los, em solidariedade com a causa”, diz Tejaswini, estudante em economia. “Temos de ter consciência de que a Constituição não proibiu o sistema de castas, apenas criminalizou a 'intocabilidade'. É importante entender que a casta não existe apenas na forma de opressão ou discriminação, mas também na forma de hegemonia, supremacia e controle de poder e recursos. A noção de que a modernização quebrou o sistema de castas não é verdade, porque a casta é algo de fluido que se adaptou às novas condições dadas”, explica a jovem.



Manifestação dos estudantes do BAPSA durante as eleições na Universidade Jawaharlal Nehru (JNU), em Nova Deli. Fotos: Jessica Lopes

Os membros do BAPSA formam um grupo heterogéneo e incluem estudantes que fazem parte de minorias religiosas como o Parkat Singh, um dos 20 milhões de sikhs que vivem na Índia. O ex-estudante em Estudos do Ambiente na JNU relata: “Na minha religião não há espaço para a casta, mas infelizmente a sociedade ainda a pratica. Os nossos Gurus dedicaram as suas vidas ao combate à discriminação e para mim é importante sair para a rua, para que outros sikhs como eu possam olhar para mim e talvez ter a coragem de falar sobre a discriminação de castas que acontece até dentro da nossa religião, que teoricamente é fundamentalmente contra essas hierarquias”. Nas marchas também estava presente Wafa. É estudante em Ciências Sociais, usa o véu e lamenta: “Eu uso uma peça de roupa muito diferente, é diferente do que as pessoas usam aqui, na minha terra, em Querala, eu nunca me senti discriminada, mas desde que estou aqui, sinto que sou julgada. Para muitos não tenho o 'look' da estudante livre, independente e progressista. Estigmatizam e não percebem o significado do meu véu e da minha fé. Aqui na JNU aproximei-me de BAPSA porque sinto que é uma organização em que sou livre de lutar contra a opressão da minha própria maneira, não tendo que desistir da minha identidade por isso. As organizações muçulmanas neste campus em geral simpatizam com este movimento.”

Castistas e anti-castistas



Snehashish é estudante em sociologia e é Bahujan e transgénero. Irrita-se: “Quem fala de castas hoje é categorizado como 'castista'. Se formos por essa lógica então falar da minha identidade transgénero faz de mim um(a) misógino(a). Não é assim, temos de falar de castas, porque nós não temos o privilégio de não sentir a nossa identidade de casta na pele. É como a minha identidade transgénero, não posso negar isso.” Põe o dedo na ferida, pois a maior critica contra o movimento de estudantes BABSA é que faz política identitária.

Parveen, doutoranda em Estudos Russos e ativista num partido de esquerda (SFI), fala da necessidade de se poder conjugar a luta pela afirmação de determinadas camadas com a necessidade de construir pontes necessárias para se obter uma maioria social para a mudança. “É uma luta legitima e importante, mas para mim é um movimento muito exclusivo. Não incluem estudantes que não sejam Bahujan, e quando se faz política de massas não se pode separar, tem de se unir. Concordo com a necessidade de haver uma luta contra o Bramanismo, mas isso não se pode tornar numa luta contra os Brâmanes e ser uma razão para excluir os estudantes que não façam parte de comunidades oprimidas. Para mim isso é a contradição de fundo deste movimento, é uma luta pela inclusão, mas ao mesmo tempo usa métodos de exclusão”, argumenta a estudante de esquerda.

Chamar-nos de 'castistas' é muito parecido com o que aconteceu com Malcolm X. Quando ele estava a lutar por uma política negra autónoma, um discurso negro autónomo e instituições negras autónomas, até ele era chamado de racista.

Sumeet é uma das personalidades fortes dos BPASA. Usa o rap como ferramenta para expressar as suas ideias. Responde a essas críticas argumentando: “Chamar-nos de 'castistas' é muito parecido com o que aconteceu com Malcolm X. Quando ele estava a lutar por uma política negra autónoma, um discurso negro autónomo e instituições negras autónomas, até ele era chamado de racista. Para mim, a casta está associada à rede, ao privilégio, à terra, ao parentesco e ao status social. Ter todas essas coisas e aproveitar-se das oportunidades e recursos, para mim isso é que é realmente 'castista'. Eu estou privado de tudo isso; a minha identidade não me dá nada disso, então eu nunca poderei ser 'castista'. É uma declaração contraditória em si mesma.” Quando lhe perguntamos se um estudante da “casta superior” pode fazer parte do movimento, responde com entusiasmo: “A organização é muito clara, o objetivo é dar liderança aos mais marginalizados. As identidades mais oprimidas precisam de ser elevadas. Se uma mulher Dalit entra em palco, recuarei, porque ela é mais vulnerável do que eu e já tenho mais espaço do que ela. Se um(a) transgénero Dalit entrar, todos nós recuaremos. Se as comunidades dominantes, a 'casta superior', quiser juntar-se a nós, dizemos: 'Sim, por favor, vocês também podem ser anti-casta, mas não se auto-proclamem sem-casta porque eu não sou um sem-casta. Eu tenho a minha casta e continuarei a tê-la enquanto vocês tiverem a vossa.'”

Foto: Jessica Lopes

É inegável que os primeiros importantes movimentos contra o sistema Bramânico foram iniciados pela maioria dominante, indianos da casta “superior”. Esses movimentos eram, como resultado, reformistas por natureza, sem ter um programa radical de elevação sócio-económica. Ao contrário desses movimentos adaptativos, assistiu-se à asserção de uma nova linguagem de dissensão articulada por alguns grandes ideólogos, como Birsa Munda (jovem ativista que introduziu leis para proteger os direitos territoriais das tribos), B. R. Ambedkar (pai da Constituição indiana, que combateu o sistema de castas), Jotiba Phule (reformador social que erradicou a intocabilidade) e Savitribai Phule (poeta e fundadora da primeira escola para mulheres na Índia).

Foi nesses grandes ativistas que se inspirou a organização estudantil independente “Birsa, Ambedkar, Phule Student Association” (BAPSA). Não gostam de ser vistos como um partido e preferem definir-se como fazendo parte de um movimento. Foram estudantes Bahujan que constituíram a associação há quatro anos, na altura em que chegou ao poder o atual governo, para lutar intransigentemente contra o bramanismo e o capitalismo, que reconhecem como sendo as raízes de todas as formas de opressão e desigualdades, e participar no estabelecimento de uma sociedade baseada na igualdade, a começar pelo campus da JNU. Desde a sua criação, o movimento tem lutado firmemente contra a privatização da educação e promove a educação científica, inclusiva e humanista e a produção de conhecimento que leva à libertação de setores oprimidos. É interessante perceber que foi na JNU, universidade famosa por ser tradicionalmente de esquerda e por denunciar injustiças sociais, criando muitas vezes controvérsia no país, que nasceu o BAPSA. Em Agosto e até meados de setembro, como todos os outros grupos politizados do campus, os membros do BAPSA foram muito ativos na preparação das eleições da União de Estudantes (JNUSU). Entre eventos culturais, marchas e debates, muitos dos ativistas aceitaram partilhar as suas ideias sobre a necessidade desse novo movimento, especificamente dentro desta universidade.

No dia 16 de setembro, a União de Esquerda ganhou as eleições da União de Estudantes na JNU, mas os ativistas do BAPSA celebraram na mesma. Viam-se muitos jovens vestidos de azul (cor da resistência Dalit) e bandeiras arco-íris. Felicitaram-se pelos bons resultados, já que, após apenas quatro anos de existência no campus, ficaram em terceiro lugar, depois da esquerda (Esquerda Unida), que unifica os vários partidos comunistas e marxistas, e da direita fundamentalista hindu (ABVP), ligada ao governo, mas com melhor resultado que o partido de centro esquerda (NSUI), que esteve no poder durante quase 70 anos na Índia (Partido do Congresso). “Não ganhámos as eleições, mas estamos a ganhar espaço dentro e fora deste campus e isso é realmente o mais importante. Queremos é ser ouvidos e sermos nós próprios a constar as nossas histórias”, conclui Sumeet.

Jessica Lopes (estudante luxemburguesa de origem portuguesa na Índia)