O país ultrapassará a China em 2,9 milhões de habitantes este ano.

Demografia

Índia passa a ser o país mais populoso do mundo

Lusa O país ultrapassará a China em 2,9 milhões de habitantes este ano.

A população da Índia ultrapassará a da China em 2,9 milhões ainda este ano, tornando-se assim o país mais populoso do mundo com 1.428 milhões de habitantes, segundo um relatório divulgado esta quarta-feira pela ONU.

Os indicadores demográficos do “Relatório sobre o estado da população mundial 2023” do Fundo da População das Nações Unidas mostram que a Índia terá uma população estimada de 1.428,6 milhões de habitantes, em comparação com os 1.425,7 milhões da China.

O centro World Population Review, que estima em tempo real as projeções de crescimento populacional, indicou que a Índia ultrapassou a barreira dos 1.426 milhões, cerca de 400.000 habitantes a mais do que a China.

A organização previu inicialmente que tal acontecesse em meados de abril, apesar de não haver recenseamento populacional na Índia desde 2011, o que dificulta a precisão das projeções.

Maiores de 60 anos representarão 30% da população chinesa em 2035 A sociedade chinesa está num estágio de “envelhecimento severo”, afirmou Wang Haidong, diretor do Departamento de Envelhecimento da Comissão Nacional de Saúde.

População chinesa no menor número desde 1962

Os censos populacionais na Índia, realizados a cada 10 anos, foram adiados em 2021 devido à pandemia da covid-19, com nova data prevista para 2024.

Em 2021, a população chinesa aumentou em 480 mil pessoas, o menor número desde 1962, o que coloca o país à beira do crescimento negativo.

A taxa de fertilidade do gigante asiático caiu abaixo do nível de reposição de 2,1 em 1992 e, em 2020, fixou-se em 1,3.

A Comissão Nacional de Saúde da China confirmou no verão passado que a população do país, o mais populoso do mundo, com cerca de 1,4 mil milhões de habitantes, terá um crescimento negativo antes de 2025.

Segundo estimativas da ONU, a Índia continuará com um crescimento populacional positivo nas próximas décadas, atingindo um máximo de 1.700 milhões em 2064.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.