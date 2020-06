Hospital tinha desligado o sistema de refrigeração para evitar a propagação do novo coronavírus mas familiares do paciente suspeito de estar infetado levaram aparelho de ar condicionado e ligaram-no à tomada onde estava ligado o ventilador.

Índia. Paciente morre depois de familiares desligarem ventilador para ligarem ar condicionado

Hospital tinha desligado o sistema de refrigeração para evitar a propagação do novo coronavírus mas familiares do paciente suspeito de estar infetado levaram aparelho de ar condicionado e ligaram-no à tomada onde estava ligado o ventilador.

Morreu na Índia um paciente suspeito de estar infetado com covid-19 depois de a família ter desligado ventilador da tomada e ter substituído por um aparelho de refrigeração, informou o Indian Express.



O homem de 40 anos morreu no dia 15 de junho num hospital do estado do Rajastão, onde foi internado na unidade de cuidados intensivos devido a problemas respiratórios. Mais tarde, deu negativo no teste ao novo coronavírus e foi transferido para uma sala de isolamento por precaução, uma vez que tinha estado em contacto com doentes portadores de covid-19.

O hospital tinha desligado o sistema de ar condicionado para evitar a propagação da doença e, por estar tão quente na sala de isolamento, os familiares do homem decidiram trazer o seu próprio aparelho de casa sem avisar o pessoal de saúde. Não encontrando uma tomada disponível, os visitantes desligaram o ventilador ao qual o familiar estava ligado, levando a um agravamento da situação do paciente que morreu apesar dos esforços médicos.

Um dos médicos afirmou que serão tomadas medidas contra quem for considerado responsável e vice-superintendente do hospital, Dr. Sameer Tandon, informou que estava em curso uma investigação.

