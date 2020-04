No dia 24 de março, o primeiro-ministro indiano anunciou o confinamento forçado de 1,3 mil milhões de pessoas. Os trabalhadores mais pobres da economia informal, as pessoas das castas mais baixas e a minoria muçulmana encontram-se numa situação desesperada. Mais de 100 milhões pode não sobreviver. Morrerão, não do vírus mas da fome.

Índia. "O problema número um é a fome, nem temos tempo para pensar no vírus"”

No dia 24 de março, o primeiro-ministro indiano anunciou o confinamento forçado de 1,3 mil milhões de pessoas. Os trabalhadores mais pobres da economia informal, as pessoas das castas mais baixas e a minoria muçulmana encontram-se numa situação desesperada. Mais de 100 milhões pode não sobreviver. Morrerão, não do vírus mas da fome.

Para muitos pobres, por causa do confinamento obrigatório, o trabalho parou por completo, pelo que simplesmente não tiveram outras opções se não de regressar para as suas casas a centenas de quilómetros das cidades. Como os autocarros e os comboios deixaram de transportar passageiros através do país, muitos fizeram o caminho a pé.

As imagens de milhares de migrantes a andar com as suas famílias, a serem pulverizados com desinfetante pelas autoridades, para regressar às suas cidades e aldeias chocaram uma parte da população e irritaram outra. É evidente que as circunstancias, não permitem respeitar os gestos barreira ou a distância de segurança para evitar a propagação do vírus. “Mas por que raio não estão a respeitar as regras? #stayhome” ou “Mas para onde vão se as suas aldeias são ainda mais pobres?” são os comentários insensíveis e desligados da realidade que podem ser lidos no Twitter.



Faz hoje 10 dias, 24 de março, que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, declarou que a Índia entraria em recolher obrigatório durante três semanas para combater a pandemia do coronavírus. O objetivo é evitar o contacto entre as pessoas, uma vez que o distanciamento social tem sido a nível global a forma mais eficaz de conter a propagação do vírus altamente contagioso. Este confinamento forçado foi, como muitas das políticas deste governo nacionalista-hindu, radical e anunciado sem aviso.

Mal tinha sido comunicado, já estava a polícia pelas ruas a mandar toda a gente ir para casa e a fechar à força todos os estabelecimentos comerciais. É o maior e mais inflexível confinamento declarado a nível mundial. Foi imposto a uma população de 1,3 mil milhões de pessoas, sem planeamento ou preparação adequada. Nem mesmo a China impôs um confinamento tão generalizado a nível nacional, apenas isolou a província de Hubei, o epicentro onde começou a doença.



Foto: AFP

Uma doença trazida pelas elites e sofrida pelos pobres

“De um momento para o outro, milhões de pessoas passaram do medo de ficar doentes para o medo de morrer à fome. O recolher obrigatório foi anunciado, mas não foi explicado às pessoas como poderiam, sem trabalhar, continuar a viver. Nas cidades, uma grande parte dos operários trabalha sem contratos e ganha ao dia. Não há cá ordenados mínimos ou segurança social.”, diz Sumeet Samos, ativista na BAPSA, organização estudantil anti-castas.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), mais de 80% dos empregados na India trabalham no setor informal. São o elemento chave da economia e o setor formal depende dos seus bens e serviços. Nas grandes cidades, os que, de um momento para o outro se viram privados de trabalho e assim também de rendimento, são quase todos migrantes. Maioritariamente com uma identidade de casta baixa ou provenientes de comunidades tribais, imigraram para as cidades na altura de reformas neoliberais nos anos 90, do século passado. Muitos vivem marginalizados, em bairros improvisados e na rua. São condutores de “tuk-tuk”, vendedores de frutas e legumes, seguranças ou trabalhadores domésticos e na verdade, sempre sofreram alguma forma de distanciamento social.

Na maioria dos lares, os trabalhadores domésticos por exemplo não são autorizados a sentar-se no mobiliário ou a comer com os mesmos talheres ou pratos utilizados pelas famílias. Muitos foram também os patrões que antes do encerramento já tinham começado a proibir a entrada de trabalhadores nos seus complexos residenciais. “É irónico porque o vírus entrou na Índia por uma elite, entrou com turistas e indianos que vivem no estrangeiro, mas fomos nós, dalits (antigamente chamados intocáveis) e outras identidades marginalizadas, que levamos com todo o estigma.”, comenta o ativista.

Na manhã seguinte ao anúncio do primeiro-ministro, nada estava aberto. Na maioria dos países do mundo, que tem um recolher obrigatório, têm mercearias ou farmácias que ficam abertas para prestar os serviços essenciais, mas na India tudo fechou. Enquanto a elite e a classe média conseguiram organizar-se para ficar em isolamento e começarem a inundar as redes sociais com vídeos TikTok ou tutoriais com ideias criativas para passar o tempo durante a quarentena, estimam-se que 100 milhões as pessoas podem mesmo não sobreviver.

Foto: AFP

"O primeiro-ministro preocupa-se"

A verdade é que o governo não ofereceu nenhuma rede de segurança a essas pessoas, e naturalmente decidiram de regressar perto dos seus à procura de soluções dentro das comunidades, fazendo centenas de quilómetros a pé. Só depois de o bloqueio ter entrado em vigor, e no meio de uma indignação crescente, é que o ministro das Finanças anunciou finalmente medidas de apoio. No entanto, o seu valor é de um montante irrisório, em comparação com o que governos de outros países forneceram, e não contém medidas especificas para trabalhadores do setor informal ou trabalhadores migrantes.



Segundo os ativistas que trabalham junto as populações mais pobres, o acesso a esses apoios também é limitado e não permite cobrir as reais necessidades de todas as pessoas que perderam todos os seus rendimentos com o recolher obrigatório. O primeiro-ministro também utilizou esta tragédia para reforçar o culto da sua personalidade e criou um novo fundo público de caridade chamado PM Cares (o primeiro-ministro preocupa-se) em que recolhe donativos, em vez de utilizar diretamente fundos e ferramentas públicas.

Oficialmente, 22 migrantes perderam a vida no caminho de casa, mas vão ser muito mais no futuro. “Neste momento, o problema número um é a fome, nem temos tempo para pensar no vírus”, afirma Mohit, presidente duma ONG que trabalha com comunidades tribais em Madhya Pradesh (no centro da India). Comunidades isoladas no meio de florestas também estão a viver uma crise sem precedentes. Não estão tocadas pelo vírus que não lá chegou, mas estão a passar fome. Pois segundo o trabalhador social a “a cadeia de abastecimento já está quebrada”. Não podem dirigir-se às cidades mais próximas para procurar comida e já não tem nada nas aldeias. Recebem grão e lentilhas, mas já não há óleo ou sal. Começa a faltar um pouco de tudo o encerramento total torna a distribuição, de mantimentos, por ONGs muito difícil. Os agricultores também ficam com as suas produções a apodrecer, pois já não há mercado.

O bloqueio tem servido para agravar as desigualdades já existentes na sociedade indiana. Estima-se que 21,9% dos indianos vivem abaixo do limiar de pobreza, de acordo com os dados oficiais do último censo de 2011-12. Análises mais recentes sugerem que o valor da pobreza é superior. Mohit, que está neste momento em Deli, tem um passe especial que lhe permite sair a rua. Algumas ONG receberem passes para poder continuar a trabalhar “O Estado sabe que nunca vai conseguir gerir esta crise sem o apoio das organizações não governamentais que conhecem o terreno. Vamos aos bairros e tentamos perceber quais são as necessidades, mas isto está uma loucura.”

Sabe que também põe a própria vida em risco e explica que se tem utilizado muito as redes sociais. Criaram-se grupos WhatsApp onde as pessoas têm publicado pedidos de ajuda “Alguns mal sabem escrever, escrevem num papel, tiram uma fotografia e publicam nos grupos.” A última mensagem que tinha recebido nessa noite dizia “Somos uma família com seis pessoas, temos comida para dois dias, por favor tragam comida”.

Foto: AFP

“Ninguém é espancado com paus em Greenpark (bairro chique no Sul de Deli).”



A violência policial também marca o encerramento da Índia no contexto da covid-19. Vídeos de policias que obrigam as pessoas a fazer agachamentos, sentar-se no chão, fazer flexões e, em algumas situações, a violentar brutalmente pessoas que não respeitaram as restrições circulam nas redes sociais. Mas aqui, também, não afeta todas as pessoas da mesma forma. Mohit explica que nunca tinha vista nada tão chocante antes na sua vida e sublinha que existe aqui uma clara tendência de discriminação de casta mas também de discriminação religiosa. Pois segundo ele, são os muçulmanos e os trabalhadores pobres que estão a ser maltratados e há muito mais flexibilidade em outros bairros das cidades, “ninguém é espancado com paus em Greenpark (bairro chique no Sul de Deli).”

É evidente que o recolher obrigatório ultra-rigoroso imposto à totalidade de população está a ser uma punição desnecessária para os mais vulneráveis da sociedade e nada faz para resolver os problemas de saúde pública e de segurança deste país. Com poucos mais casos confirmados que o Luxemburgo (2.487 para 2.536, na altura que é escrito este artigo), não se sabe como vai ser o futuro da Índia, nem se as medidas agressivas tomadas para reduzir o vírus não matarão mais pessoas que o próprio vírus.

Sem um plano significativo de assistência social que permita às pessoas mais marginalizadas sobreviverem enquanto se encontram encerradas, a suas aplicações continuarão a agravar as desigualdades e a ter consequências a longo prazo. “As nossas vidas sempre foram marcadas pela experiencia da humiliação. Que sejamos dalits, tribais ou muçulmanos, as vidas dos que não estão no topo da hierarquia de castas, sempre teve menos valor aos olhos da nossa sociedade. Crises como estas e as medidas que foram tomadas apenas confirmam que a Índia continua a ter um problema de desigualdades.”, conclui Sumeet.

Jessica Lopes, luso-luxemburguesa que estudou na Índia

