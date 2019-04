Mais de oito mil candidatos e 1841 partidos registados numa votação dividida em sete fases, ao longo de 39 dias. Vão começar esta quinta-feira a ir a votos na chamada maior democracia do mundo.

Índia. Mais de 900 milhões de eleitores nas maiores votações do mundo

Começaram na Índia as maiores eleições jamais realizadas em qualquer outro país do mundo. Com um número de eleitores que corresponde a mais de 10% da população mundial, este gigante asiático deu início, esta quinta-feira, ao processo de eleição para o parlamento indiano, o Lok Sabha.



São 900 milhões de eleitores para escolher os 543 membros do parlamento, de entre mais de 8 mil candidatos e 1841 partidos registados numa votação dividida em sete fases, ao longo de 39 dias. O partido ou a coligação que alcançar a maioria de 272 representantes poderá indicar o primeiro-ministro.

O atual chefe do governo, Narendra Modi, conquistou, em 2014, a mais ampla maioria no parlamento dos últimos 30 anos com 282 deputados. Apesar das promessas de maior crescimento económico e criação de emprego, vários críticos afirmam que Modi não correspondeu às expetativas geradas e que o país ficou mais dividido do ponto de vista religioso. O líder concorre novamente à frente do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP) e tem como principal adversário Rahul Gandhi. Rahul Gandhi é filho do ex-primeiro-ministro, Rajiv Gandhi, neto de Indira Gandhi, a primeira mulher primeira-ministra do país, e bisneto de Jawaharlal Nehru, o primeiro dos primeiro-ministros da Índia. Rahul é o atual líder do partido Congresso Nacional Indiano.

De acordo com as sondagens, é provável que o BJP ganhe mas sem alcançar a maioria. Modi pode, assim, reconquistar a eleição com o apoio de outros partidos através de acordos parlamentares. Desta forma, o Congresso Nacional deve aumentar a sua bancada mas longe da maioria.

As sete etapas eleitorais

Na eleição podem votar todos os indianos com mais de 18 anos, que este ano são mais 90 milhões do que em 2014. Nesse ano, a taxa de participação foi de 66,4%, de acordo com a emissora indiana NDTV. O processo de votação será longo, com mais de um mês de duração, e dividido em sete fases, envolvendo os 29 Estados e outros sete territórios do país, conhecidos como territórios da união.

Com cerca de 200 milhões de habitantes, Uttar Pradesh é o maior Estado indiano e o que tem maior representação no parlamento, com 80 lugares. Juntamente com Bihar e Bengala Ocidental, será um dos únicos Estados que terá votações nas sete datas.

As eleições acontecem nos dias 11, 18, 23 e 29 de abril e nos dias 6, 12 e 19 de maio. A contagem dos votos está marcada para o dia 23 de maio.

O que está em causa?

Com 1,34 mil milhões de habitantes, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, mas prevê-se que ultrapasse a China em poucos anos.

Centenas de milhões de indianos saíram da pobreza desde a mudança de século, mas o país continua por resolver importantes desafios. Com Modi, a sexta maior economia do mundo parece ter perdido o seu fulgor. Embora o crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) tenha oscilado em torno dos 7%, o desemprego é uma preocupação, sobretudo para os dois terços da população, com menos de 35 anos.

O atual primeiro-ministro está, aliás, envolvido numa polémica, acusado de esconder dados sobre a falta de trabalho. A informação surgiu após ter sido publicado um documento oficial interno que revelava que a taxa de desemprego é a mais alta desde os anos 70.

De Kirchberg a Nova Deli, passando por Lisboa, um olhar sobre a Índia Jessica Lopes nasceu no Luxemburgo, filha de pai transmontano e de mãe siciliana, mas mudou-se para Lisboa em 2014, onde fez parte da direção da Associação Solidariedade Imigrante (SOLIM), uma organização política que se bate pelos direitos dos estrangeiros. Um caminho que a levou à Índia, onde está a estudar na Universidade Jawaharlal Nehru, em Nova Deli. Um texto na primeira pessoa, um dia depois de a Índia ter despenalizado a homossexualidade.

O executivo exacerbou o uso de da retórica nacionalista, desde que chegou ao poder, tendo acusado repetidamente a oposição de ser anti-indiana por não concordar com o governo.

Como escreveu Jéssica Lopes numa reportagem publicada no Contacto: " O discurso oficial é optimista e a situação do país é considerada a melhor nos últimos 25 anos, mas segundo alguns académicos e colegas, e o que ouço das minorias e dos grupos e comunidades marginalizadas, a Índia está num 'Estado de Emergência não declarado', como lhe chamam por cá. Não é o que vejo nas notícias, nem o que ouvi sobre a Índia quando ainda estava em Portugal, mas o descontentamento do povo é gritante. O país tem uma demografia e uma economia em expansão e ambições nacionalistas cada vez mais afirmadas por um governo marcado pelo hinduísmo radical. A estrutura social da Índia e o sistema de castas continua a ser um dos pilares que mantem profundas divisões étnicas e religiosas. Confrontos periódicos ocorrem entre hinduístas (80% da população) e muçulmanos (14,2%) e os riscos de tensões violentas são alimentados pelo nacionalismo militante do primeiro-ministro Narendra Modi. Quem critica o governo arrisca-se a ser preso e há um grande debate sobre o 'direito de discordar'".

Índia. Quando os invisíveis tomam a palavra Um grupo formado por estudantes oprimidos está a lutar por uma sociedade baseada na igualdade. O seu combate contra o sistema de castas mostra que estas não podem ser abolidas por decreto nem do alto. Como diz o rapper Sumeet: “Eu tenho a minha casta e continuarei a tê-la enquanto vocês tiverem a vossa'”. Uma reportagem de Jessica Lopes, estudante luso-luxemburguesa na Índia.

Para agravar esta tensão política, as receitas da produção agrícola também estagnaram devido ao excesso de colheitas e ao declínio dos preços dos produtos, o que deixou os agricultores sobre-endividados. Sem grande surpresa, a pobreza entre a população rural faz parte da campanha dos dois principais partidos.

A segurança interna foi outro dos grandes temas da campanha eleitoral após o ataque suicida de um grupo apoiado pelo Paquistão onde morreram 40 polícias indianos em Caxemira a 14 de fevereiro. Após o incidente, a Índia lançou vários ataques aéreos em campos de treino da . Ainda no mesmo mês, a 26 de fevereiro, o Paquistão retaliu abatendo dois caças e capturou um piloto indiano. Dias depois, o Paquistão anunciou a libertação do piloto num gesto de paz com o objetivo de reduzir a tensão entre dois países que possuem armas nucleares.

