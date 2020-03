Foram enforcados quatro homens condenados pela violação e agressão em grupo de uma estudante de 23 anos, num autocarro, em 2012, em Nova Deli.

Índia enforca quatro homens por violação em grupo

Foram enforcados quatro homens condenados pela violação e agressão em grupo de uma estudante de 23 anos, num autocarro, em 2012, em Nova Deli.

A sentença anunciada em 2013 foi executada esta sexta-feira na prisão de Tihar, em Nova Deli, depois de os quatro homens verem recusados os pedidos de clemência. Foram condenados por violação em grupo de uma estudante de 23 anos, num autocarro, em dezembro de 2012 nessa mesma cidade. Iam alcoolizados e espancaram-na brutalmente durante a violação. A jovem foi depois abandonada na berma da estrada.

Em 2017, o Supremo Tribunal ditou a pena capital para os quatro homens, considerando que era um dos casos extremos que poderia ditar a aplicação da pena mais dura nestes casos. O presidente indiano recusou depois vários pedidos de clemência.

O caso gerou, então, uma onda de protestos sem precedentes naquele país e algumas manifestações acabaram em violência, nas quais houve mortos e feridos.

Em 30 de dezembro desse ano, o então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, condenou o "crime brutal" de que foi vítima a estudante indiana. Na ocasião, as autoridades também divulgaram os nomes, as fotografias e as moradas dos violadores na página da polícia de Nova Deli na internet e o departamento contra o crime criou um diretório de violadores condenados, que inclui igualmente os respetivos dados pessoais.

Centenas de polícias foram destacados para a porta da prisão para controlar a multidão de gente que se concentrou para celebrar a execução.

“Hoje, a justiça foi feita ao fim de sete anos”, disse a mãe da vítima, no exterior da prisão, de acordo com a RTP. “Saúdo as instituições judiciárias da Índia e agradeço a Deus por ouvir as nossas preces. A alma da minha filha pode finalmente descansar em paz”.

Num twitter, o primeiro-ministro indiano escreveu que “a justiça prevaleceu”, que é de “extrema importância assegurar a dignidade e segurança das mulheres”.

A polémica lançada pelo caso levou à adoção de leis mais duras contra a violência sexual, incluindo a pena capital por violação, em casos extremos. Segundo a RTP, em 2018, em média a cada 15 minutos, uma mulher reportava uma violação, de acordo com dados divulgados pelo governo indiano no mês passado, reforçando a perceção de que a Índia é um dos países mais perigosos para se ser mulher. Das queixas, cerca de 85% deram origem a acusações formais e 27% a condenações, de acordo com o relatório anual da criminalidade.

