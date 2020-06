O Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros afirmou não dispor de informações sobre o incidente que, de acordo com Nova Deli, teve lugar em Ladakh na segunda-feira.

Índia denuncia 3 militares mortos em confrontos "violentos" com tropas chinesas

O exército indiano anunciou que um coronel e dois soldados foram mortos na segunda-feira à noite, num violento confronto com tropas chinesas no vale de Galwan, na região de Ladakh, na Índia.

"Durante o processo de desescalada em curso no vale de Galwan, houve ontem um violento confronto que envolveu as vítimas. A perda de vidas do lado indiano inclui um oficial e dois soldados. Os oficiais de ambas as partes estão atualmente reunidos no local para acalmar a situação", lê-se numa declaração do exército indiano, citada pelo India Today.

De acordo com as fontes citadas na comunicação social, durante o incidente não foram disparados tiros, mas foram utilizados paus e pedras para atacar os soldados.

O porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Zhao Lijian, afirmou esta terça-feira que não tinha conhecimento do incidente. O ministério também solicitou à Índia que não tomasse medidas unilaterais.

Os exércitos indiano e chinês estão envolvidos num conflito há mais de cinco semanas em Pangong Tso, no vale de Galwan, em Demchok e em Daulat Beg Oldi, no Ladakh oriental. Para resolver o litígio, as duas partes mantiveram uma série de conversações nos últimos dias.

O responsável pelo exército indiano também informou na semana passada que "toda a situação" ao longo da fronteira da Índia com a China estava sob controlo e que ambos os exércitos estavam gradualmente a "retirar-se" do vale de Galwan.

A China e a Índia têm uma disputa por territórios dentro da zona dos Himalaias e entraram em conflito numa guerra fronteiriça durante um mês em 1962, que deixou mais de 10 mil mortos e culminou na vitória de Pequim.

No final de maio, Pequim e Nova Deli reforçaram a sua presença militar em zonas em disputa ao longo da fronteira não demarcada de 3.488 km entre as duas nações, depois de soldados das duas potências nucleares se terem confrontado nas margens do Lago Pangong Tso, no planalto tibetano, em 5 de maio.

A escalada anterior entre os dois países ocorreu em 2017, quando a China começou a construir uma estrada no planalto de Doklam que levou a ameaças de guerra que terminaram em punições e lapidações entre os soldados dos dois exércitos, até que ambas as potências nucleares concordaram em retirar as suas tropas do local no final de agosto de 2017.

