Nazismo. “Houve, proporcionalmente, mais portugueses a resistir aos nazis em França do que franceses”

O papel pouco conhecido dos portugueses que lutaram contra os nazis na resistência francesa. O Contacto dá aos seus leitores uma peça original do jornal Público de Portugal, da autoria do jornalista António Rodrigues. Um trabalho a partir da investigação de José Manuel Barata-Feyo que levanta o véu sobre a participação dos portugueses na Resistência francesa à ocupação nazi. No livro a "A Sombra dos Heróis" há pedreiros que chegaram a capitães, agentes secretos e façanhas capazes de inspirar muitos filmes.

Arriscaram a vida, muitas vezes sozinhos, outras vezes em pequenos grupos. Participaram em grandes batalhas, em episódios esquecidos da II Guerra Mundial, em pequenos ataques de sabotagem, em combates contra o exército alemão ou as forças do Governo colaboracionista de Vichy. Uns morreram antes mesmo de desenvolverem a sua actividade de resistência ou quando ainda davam os primeiros passos nela. Outros serviram de espiões, angariaram informação importante para o esforço de guerra, ajudaram prisioneiros a escapar, abrigaram, alimentaram, transportaram homens que teriam morrido às mãos do inimigo, combateram o exército alemão na Legião Estrangeira numa das mais famosas batalhas do Norte de África: Bir Hakeim. Assim começa o trabalho do jornal Público sobre o novo livro do jornalista português José Manuel Barata-Feyo, sobre o papel esquecido dos imigrantes portugueses no combate ao nazismo, que o Contacto divulga.

Durante anos, a participação dos portugueses na Resistência francesa foi ignorada, enterrada nos arquivos, negada pela assumpção generalizada de que os portugueses não estiveram lá. José Manuel Barata-Feyo, que viveu exilado em França onde se formou em Filosofia, mergulhou em arquivos, falou com algumas fontes e socorreu-se da parca bibliografia publicada para contar essa “história desconhecida dos resistentes portugueses que lutaram contra o nazismo”, tal como refere o subtítulo de "A Sombra dos Heróis", agora editado pela editora Clube do Autor.

O veterano jornalista, que trabalhou para o New York Times, dirigiu as emissões em língua estrangeira da Rádio France International, foi correspondente da RTP e depois chefe de redacção de vários programas no canal público, além de fundador da revista Grande Reportagem, escreve que o seu livro é “um documento histórico onde centenas de resistentes portugueses foram agrupados de acordo com a sua participação em determinados acontecimentos relevantes”.

Apesar da advertência de Barata-Feyo de que não estamos perante “um romance”, das mais de 300 páginas emergem histórias românticas, trágicas, episódios do mais generoso que reserva o ser humano de sacrifício a uma causa, de resistência a um inimigo por imperativo moral. E se em certos casos a glória é alcançada, não é em busca da mesma que se entrega a maioria destes homens. Alguns fazem-no por ideologia, por serem membros do Partido Comunista, outros apenas por serem humanos e sentirem o dever de resistir contra o invasor. Outros, por patriotismo, mesmo não sendo a França a sua pátria, adoptam-na.

“Estou motivado para ajudar a resistência: ganho a vida em França e acho natural defender o país contra os nazis, coisa que muitos franceses não fazem.” Avelino Paulino e o primo António, naturais de Forno Telheiro, no concelho de Celorico da Beira, trabalhavam como camponeses e lenhadores em Soulac, no Sudoeste de França, ajudaram a resistência e até participaram no episódio pouco conhecido da tentativa de reconquista de Espanha pelos republicanos espanhóis, apoiados pelo Partido Comunista Francês, em Autun, e que acabou com inúmeras baixas e nenhuma reconquista.

Barata-Feyo junta fotografias, fichas de arquivo, documentos de identificação das Forças Francesas Livres, da confederação de antigos guerrilheiros, resgata do esquecimento, do pó da história, rostos de homens e mulheres, portugueses que lutaram por um país que não sendo seu de nascimento, já o era de vida.

“Ignorados como um todo em França, todos ignorados em Portugal, os portugueses que lutaram contra os nazis durante a II Grande Guerra pareciam condenados a ficar eternamente na sombra da História. No caso deles, seria na sombra dos Heróis”, explica o jornalista logo a abrir o prólogo, depois de citar Ernest Hemingway, em "Por Quem os Sinos Dobram": “É sempre mais fácil aceitar um regime que combatê-lo.”

7 António Baltazar, operário siderúrgico, membro do Partido Comunista, promovido a capitão a título póstumo. Morreu a 19 de Maio de 1944 numa luta contra soldados das SS, abateu três, antes de ser ele próprio morto DR

“A vergonha”

O projecto do livro não nasceu com BarataFeyo, mas com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, como o próprio explica no prefácio. O político refere que “a ideia de promover uma investigação à participação dos portugueses na Resistência” nasceu de “uma interessante conversa com o vereador português na Câmara de Paris, Hermano Sanches Ruivo”. Um tema que, acrescenta Moreira, “conhecia por relatos familiares” e entendeu “que a Câmara Municipal do Porto” deveria promover, “no âmbito da cultura e da defesa do património que elegeu como pedras basilares da sua política”.

“No início foi o desafio dele e a vergonha profissional que me levaram a tentar encontrar uma resposta”, confessa ao Público José Manuel Barata-Feyo. “Comecei por ter um bocadinho de vergonha, estive mais de uma década em França, era jornalista há mais de 40 anos e nunca tinha colocado a mim mesmo essa questão. Nunca tinha tido a curiosidade profissional de me interrogar sobre isso: houve ou não portugueses na resistência?”

Não tardou, no entanto, a perceber, que o desconhecimento não era só dele, antes generalizado. “Minutos depois da conversa com Rui Moreira, liguei para um colega nosso em Paris, da Agence France Presse, cujo pai tinha estado muito ligado ao De Gaulle durante a guerra, e ele fez meia dúzia de telefonemas e disse-me ‘não, portugueses na Resistência não houve’”, adianta o jornalista. “Em todo o lado, a resposta era zero. Portugueses não apareciam. Havia judeus, arménios, muitos espanhóis, portugueses nada”, acrescenta.

Ficou “desanimado” e, “se não fosse o tal sentimento de vergonha, teria desistido”. O “motor” do embaraço instigou-o a continuar. Além disso, o facto de ter sido exilado em França, de lá ter vivido mais de uma década, “contribuiu” para “o espevitar”.

Escreveu a associações de antigos resistentes, encomendou obras sobre a resistência e no livro da jornalista do Público Patrícia Carvalho, "Portugueses nos Campos de Concentração Nazis", encontrou a referência a um português que tinha sido enviado para um campo de concentração na Alemanha por ter sido feito prisioneiro a combater os alemães.

Se “pelo menos um havia”, poderiam existir outros. Enfiou-se nos arquivos históricos do Ministério de Defesa francês e “no meio de umas centenas de milhares de nomes”, descobriu “estes 347 portugueses”. “Fiquei surpreendido, porque é muita gente”, afirma Barata-Feyo. “A frieza dos números diz-nos que houve, proporcionalmente, mais portugueses a resistir aos nazis em França do que franceses”, afirma o jornalista. “E estamos a falar daqueles oficialmente homologados como resistentes”, porque há quem tenha participado e não esteja na lista, se calhar, porque nunca se deu ao trabalho de pedir esse estatuto. Só agentes secretos da França Livre, o exército comandado pelo general De Gaulle desde o exílio em Londres, eram 17 portugueses: dois morreram em combate e outro foi fuzilado pelos alemães.

“O contributo dos estrangeiros para a resistência foi escamoteado em França”, facto que ajudou a diminuir o papel dos não-franceses na derrota do ocupante alemão. Na “perspectiva política do De Gaulle” logo a seguir ao fim da guerra, explica Barata-Feyo, havia duas coisas a fazer: “A primeira, era olhar para o futuro e a Resistência era uma coisa do passado; a segunda, era a necessidade de valorizar aquilo que os franceses tinham feito, para salvar a honra da França” e, de modo a conseguir esse efeito, havia uma necessidade de “incensar os feitos franceses”, ao mesmo tempo que “não se podia reconhecer muito o papel dos estrangeiros”.

A acção política do Governo de Charles De Gaulle chega ao exagero de atribuir a libertação de Paris aos franceses e a menorizar o papel dos outros na resistência à ocupação, quando esta “foi o resultado muito mais da actuação de estrangeiros” e nem sequer há um número certo de quantos franceses e quantos estrangeiros resistiram.

Menos ainda dos portugueses que, “ao contrário de resistentes de outras nacionalidades, não formaram os seus próprios grupos de resistência — facto que contribui, como vimos, para que a participação portuguesa na luta contra os nazis seja praticamente ignorada em França e em Portugal”, escreve o autor.

Mesmo quando a participação dos portugueses e a sua bravura seja directamente citada por um alto oficial da resistência, o coronel Gaston Laroche, dos Francs-Tireurs et Partisans Français (FTPF), organização criada pelo Partido Comunista Francês. No livro "On les Nommait des Étrangers" (Chamávamos-lhes Estrangeiros), publicado em 1965, escreve que “a imigração portuguesa forneceu milhares de voluntários para os regimentos de marcha dos Voluntários Estrangeiros. Muitos portugueses combateram nas fileiras das FFI [Forças Francesas do Interior, nome da resistência no final da guerra] espanholas, das FTPF e de outras organizações da Resistência”.

“A ideia global que pode ficar para a História é a de que os portugueses estiveram ausentes dos combates travados contra os nazis em França”, nada mais longe da verdade, como deixa demonstrado o jornalista neste livro.

Famoso cartaz nazi, conhecido por "Affiche Rouge", a "denunciar" os imigrantes que faziam parte da resistência francesa. Nas fotografias, os combatentes da FTP-MOI ( Francs-tireurs et partisans - Main-d'œuvre immigrée), dirigidos pelo imigrante arménio Missak Manouchian. DR

Ermelinda, agente secreta

Muitos dos resistentes portugueses que sobreviveram à guerra tiveram de enfrentar depois longos processos até verem reconhecido o seu estatuto. Outros não o conseguiram. Embora, no seu conjunto, admite o autor, o sistema criado pela administração gaullista tenha funcionado bem, não deixou de ter casos como o de Ermelinda dos Santos Viana, “uma das mais notáveis ‘agentes secretas’ da França Livre”, com “um percurso de sobrevivente que desafia a imaginação, mesmo naqueles períodos conturbados”.

Apesar da sua contribuição importantíssima devidamente documentada, mesmo com um dossier homologado pelas três comissões que o apreciaram, Ermelinda Viana teve de travar uma longa batalha para ver a sua condição reconhecida. Em 1949, deram-lhe o duplo estatuto de Resistente Interior Francês e de Deportado Internado Resistente (para os que foram detidos em campos de concentração), atribuíram-lhe o grau de alferes e as honras e regalias inerentes, depois retiradas por causa de uma denúncia de uma das associações de antigos resistentes, apesar de numerosas testemunhas abonatórias.

Ermelinda, Rodrigo Pais de Souza, João Carlos da Silva, “agente secreto de De Gaulle”, são alguns dos muitos nomes que Barata-Feyo resgata dos arquivos e cujos feitos se mantiveram na sombra ao longo de mais de 70 anos. As suas histórias servem-lhe para, logo no início, num pequeno capítulo de pouco mais de quatro páginas, se permitir os únicos momentos de ficção, mas, como o próprio nos diz, estão num espaço à parte, perfeitamente diferenciados do resto — o demais é tudo baseado em documentos. São pessoas verdadeiras, que arriscaram a vida a lutar pela França livre, que morreram em combate, foram presas, torturadas, deportadas, condenadas a penas de trabalhos forçados, fuziladas.

Como o referido Avelino Paulino e o seu primo António, que combateram os alemães e se juntaram aos republicanos espanhóis na romântica tentativa de reconquista de Espanha aos franquistas que resultou na morte de mais de uma centena deles nos Pirenéus. Não figuram na lista de heróis, não receberam comendas, nem reconhecimento como combatentes: não tivesse Barata-Feyo encontrado registos nos arquivos e os Paulino haveriam de ficar esquecidos pela História. E a verdade é que só as suas vidas davam um filme, duas entre muitas vidas contadas por A Sombra dos Heróis que são matéria de argumento cinematográfico.

Resultado da ignorância

A ideia que temos, diz Barata-Feyo, é que “os civis portugueses estiveram sempre muito afastados dos grandes combates pela liberdade no século XX”, mas não será isso mais “resultado da nossa ignorância?”, pergunta. A verdade é que em Portugal “não investigamos muito os lados positivos” da História. “É mais fácil encontrar estudos sobre a Inquisição ou sobre a escravatura do que qualquer coisa sobre os portugueses que lutaram nas Brigadas Internacionais em Espanha, ao lado da República contra os franquistas”, responde o jornalista.

A sensação que dá, acrescenta Barata-Feyo, é que se “ao invés de ter encontrado 350 portugueses que lutaram contra os nazis, tivesse encontrado dois ou três portugueses na Gestapo, como torcionários ou coisa do género, isso teria um impacto muito maior junto do público”. Há aqui “qualquer coisa do ponto de vista psicológico que não percebo muito bem”, confessa. “É sempre aquela coisa das saudades do bacalhau no Natal e de sermos uns coitadinhos, umas vítimas.”

Barata-Feyo dá um exemplo: a equipa de investigadores universitários coordenada por Fernando Rosas, que o ano passado fez um estudo sobre os portugueses que foram trabalhadores forçados na Alemanha nazi, não se focou “em descobrir os portugueses que lutaram, mas os portugueses que foram vítimas”. E, por isso, passam por histórias como a de Ermelinda dos Santos Viana, “que consideram apenas uma vítima enviada pelos nazis para uma prisão na Alemanha, condenada à morte por ser espia do De Gaulle, mas não vão ver o que ela fez”. Na investigação do jornalista há “material para se fazerem imensas coisas”, entre estudos académicos, romances, filmes, séries de televisão. No entanto, “nenhum dos colegas das televisões com quem eu falei, alguns deles em cargos de responsabilidade, de direcção, se interessou pelas histórias. Histórias que eu teria achado fascinantes para reportagem noutros tempos, quando estava na RTP”, não colheram agora nenhum entusiasmo.

O pedreiro-capitão

Por exemplo, temos a história dos portugueses que lutaram na batalha de Bir Hakeim, na Líbia, uma das mais famosas e importantes batalhas em África durante a II Guerra Mundial (e que começou faz este domingo precisamente 77 anos). O exército Francês Livre aguentou o avanço das forças do general Rommel tempo suficiente para as tropas britânicas se reagruparem. Uma derrota honrosa que recupera o orgulho francês, tão em baixa desde a ocupação alemã de França.

Ao todo, 11 portugueses participaram na batalha, entre eles o pedreiro algarvio Rogério Flores, que depois da guerra, já naturalizado francês, participou em todas as campanhas ultramarinas francesas na Ásia e em África até se reformar em 1966, depois de 29 anos de serviço, com o posto de capitão e a mais alta condecoração do país, Cavaleiro da Legião de Honra, “por feitos de guerra excepcionais”.

Do trabalho que durou “três anos, menos uma semana” — “foi uma pesquisa um bocadinho complicada e devo confessar que se não estivesse já reformado, se ainda estivesse no activo, não ia ser fácil conseguir dedicar tanto tempo a pesquisar, como aconteceu aqui” —, recolher informação sobre Bir Hakeim esteve entre o que menos custou ao jornalista. “É uma batalha que afaga o ego dos franceses”, diz Barata-Feyo, material não falta.

“Quase seguramente há imagens de época de Bir Hakeim, fotografias e, eventualmente, até filmes, porque havia pessoas do exército que filmavam e fotografavam as batalhas. Os arquivos franceses estão cheios de coisas sobre Bir Hakeim porque foi um momento decisivo para os franceses. O De Gaulle consagra nas memórias que chorou com orgulho e alegria quando soube do resultado da batalha de Bir Hakeim: no concreto, perdida; estrategicamente ganha, porque permitiu El Alamein [Egipto] e a grande derrota dos alemães na África do Norte.”

Será que o autor do livro tem razão, quando escreve, a certa altura, “ao contrário de Aristides de Sousa Mendes ou da princesa Maria Adelaide de Bragança — a única prisioneira dos nazis por quem Salazar intercedeu junto dos alemães — os resistentes portugueses são pessoas anónimas”? Será que não se investigou mais o papel dos portugueses na Resistência porque estes 347 “são pessoas anónimas, quase todos trabalhadores braçais ou operários: mineiros, lenhadores, agricultores, pedreiros, electricistas, padeiros, motoristas, apenas com a escolaridade mínima”?

Para os portugueses, “a barbárie nazi foi incomparavelmente mais cruel que a da PIDE”. Contas feitas, “houve mais portugueses torturados, deportados, fuzilados ou assassinados pelos nazis, em três anos, que pela polícia política portuguesa em três décadas”. Daí que seja “difícil explicar o esquecimento a que são votados em Portugal os portugueses que combateram o nazismo”, acrescenta.

Uma explicação, sem ser desculpa, prendese com a dificuldade em obter informação. Como escrevemos antes, ao contrário de outros combatentes estrangeiros que se juntaram por nacionalidade na resistência, os portugueses não o fizeram. Eram indivíduos isolados ou quando muito dois ou três que viviam na mesma terra em França, alguns até foram integrados em grupos de espanhóis e se deixaram confundir nos arquivos. Por isso, “as informações pessoais, familiares e profissionais sobre os resistentes portugueses não correspondam a um padrão: em alguns casos limitam-se ao local e à data de nascimento, em outros são exaustivas”.

Bastam os dedos de uma só mão para contar “os portugueses que são mencionados nas inúmeras obras e relatos sobre a resistência publicados nos últimos 70 anos”. Até este livro de Barata-Feyo ninguém tinha levado a cabo uma sistematização do seu contributo para o esforço de guerra em França. Uma “injustiça para com as centenas de portuguesas e portugueses que se sacrificaram tantas vezes de armas na mão até à morte, para que vivesse a liberdade nesses tempos de trevas”.

Como Armando da Silva Porto, o único português vítima dos japoneses por ter participado na resistência à invasão da Indochina Francesa. Director da Société de Transports Automobiles Indochinoises em Haifong, cidade do Norte do Vietname, mostrou simpatia pela França Livre logo em Junho de 1940 e em Dezembro desse ano passou a fazer parte da resistência organizada naquele território francês.

Serviu de agente secreto, recolhendo informação sobre a actividade militar japonesa no Tonquim, Norte do Vietname, e ajudou aviadores aliados cujos aviões eram abatidos na região. Só foi descoberto em Março de 1945, mas a sanha do inimigo abateu-se sobre ele sem piedade. Foi torturado e internado num campo de prisioneiros, onde passou três meses em isolamento. Em Setembro, seria libertado depois da rendição do Japão. Foram apenas seis meses preso, mas que lhe custaram caro. Quando deixou o campo, tantas eram as mazelas que as autoridades francesas o declararam inválido a 100%.

Armando da Silva Porto lá está nos anexos finais do livro, onde José Manuel BarataFeyo coloca todos os combatentes portugueses da resistência francesa que conseguiu encontrar nas suas pesquisas. Ordenados por ordem alfabética de concelho, com os dados possíveis: às vezes é só um nome, uma data de nascimento e uma localidade, como o de Domingos Rafael, de Alcains; outras vezes, o material serviu para biografias mais desenvolvidas, como no caso de João Carlos da Silva, um dos agentes secretos mais activos na recolha de informação no departamento dos Landes, na costa Atlântica. “Português, grande amigo da França, colocou-se com entusiasmo ao serviço da resistência francesa”, disse dele o chefe da rede Goelette, nome de código da rede de recolha de informações para a qual trabalhava.





António Rodrigues, jornalista do Público





Mais uma onda para o reconhecimento português Hermano Sanches Ruivo, vereador português da Câmara de Paris, que esteve indirectamente ligado à investigação de José Manuel Barata-Feyo que resultou em "A Sombra dos Heróis", ainda não viu o livro mas já está “muito interessado” e começou logo a pensar em fazer o lançamento em Paris, em organizar um colóquio e a falar na importância de traduzir a obra para francês. “Acho que é importante divulgar e esse é um trabalho que as câmaras fazem. Mais ainda quando este ano se assinalam os 75 anos da libertação de Paris e estamos todos atentos porque é uma data importante”, disse ao Público o vereador. “Há uma imagem forte em França, pelo menos aqui em Paris, que é o do primeiro batalhão a chegar à Câmara de Paris, a 25 de Agosto de 1944 [dia da libertação], o batalhão espanhol La Nueve que, aliás, tem aqui um jardim com o seu nome inaugurado pelos reis de Espanha. E uma das perguntas que surgiu a partir daí foi: e os portugueses participaram?”, contou Sanches Ruivo. Georges Viaud, presidente da Sociedade Histórica do XV Bairro de Paris, “que também tem uma origem portuguesa e é presidente da delegação parisiense da Liga dos Combatentes portuguesa, começou a fazer um trabalho de pesquisa nesse sentido” e tentar ele descobrir pistas sobre o tema. Um “trabalho difícil” que, na perspectiva de Sanches Ruivo, devia ser alargado a saber se houve, também, portugueses colaboracionistas, que trabalharam a favor do Governo de Vichy e do ocupante alemão. “São dados interessantes para nós e uma pergunta que ainda não teve a resposta adequada, porque não houve nenhum trabalho apresentado aqui com suficiente visibilidade”, acrescenta. Para o vereador parisiense, trabalhos deste género sobre a memória são importantes, não só para os portugueses e luso-descendentes em França, mas igualmente para os franceses, por aquilo a que chama “jogo de espelho”. “Quanto mais franceses compreenderem a História e a participação de Portugal nessa História, mais falam e retribuem essa imagem aos portugueses que estão a viver em França.” E a participação de portugueses na Resistência francesa é, nitidamente, um aspecto importante de memória para esse jogo de espelho. “Há mais de 20 anos que se nota uma recuperação da memória e das referências portuguesas” entre os luso-descendentes, adianta Sanches Ruivo que usa a metáfora das ondas para explicar que cada onda “trouxe uma parte de reconhecimento”. E a vitória da selecção portuguesa de futebol no Campeonato da Europa (sobretudo porque aconteceu em França) foi uma onda importante. Como tem sido o reconhecimento da cultura portuguesa: este fim-de-semana, Gisela João deu um concerto no Théâtre de la Ville, Théâtre des Abbesses, em Paris, cujos bilhetes estavam esgotados há semanas. Até o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, foi recentemente visitar um dos grandes armazéns comerciais de Paris, o BHV Marais, que até 25 de Junho tem Portugal como tema, com bandeira hasteada no topo do edifício e tudo. É um caminho que está a ser percorrido para tirar os portugueses dessa discrição e quase anonimato de décadas, mas ainda há muito a percorrer, refere o vereador. “Ainda não teve consequências suficientes para nós. Porque, por exemplo, o ensino da língua portuguesa em França não está no campeonato adequado a uma língua internacional como a portuguesa, com a história que o mundo lusófono tem, merecia mais reconhecimento. Esperamos que seja essa a próxima onda.”

