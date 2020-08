A descoberta foi feita durante as obras de renovação de uma praça na cidade de Leżajsk.

Mundo 3

Nazis usaram mais de 150 lápides judaicas para construir estrada na Polónia

Bruno Amaral de Carvalho A descoberta foi feita durante as obras de renovação de uma praça na cidade de Leżajsk.

Mais de 150 lápides judaicas, utilizadas pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial para construir uma estrada, foram encontradas em Leżajsk, na Polónia, durante umas obras. O anúncio feito pelo Agência Provincial para a Proteção de Monumentos na sexta-feira passada é testemunho de mais uma descoberta macabra relacionada com a invasão nazi.

O achado ocorreu durante os trabalhos de renovação da Praça do Mercado, em Leżajsk, perto da fronteira com a Ucrânia, quando trabalhadores removeram uma camada de asfalto e encontraram algumas lápides, conhecidas em hebraico como "matzevah", 20 centímetros abaixo da superfície, cobrindo um troço de estrada de quase 30 metros.

3 Foto: Ireneusz Stefański

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Ireneusz Stefański Foto: Ireneusz Stefański Foto: Ireneusz Stefański

De acordo com um relatório da agência, citado por meios locais, as autoridades nazis arranjaram as estradas nessa parte da cidade, estabeleceram novos bairros e cobriram a praça principal com terra e escombros. As lápides do cemitério judeu foram utilizadas para estabilizar a superfície, principalmente em estradas e calçadas.

Além disso, os peritos salientaram revelaram que "as cores das inscrições - azul, verde, amarelo e vermelho - são claras e vívidas. As decorações são perfeitamente visíveis: coroas, castiçais, flores, leões, mãos", de acordo com a arqueóloga Ewa Kedzierska.

Apesar da descoberta, não houve surpresa, uma vez que já fora prevista por arqueólogos locais depois de achados semelhantes na mesma área no passado. No entanto, o número de lápides surpreendeu os especialistas.

"Esperávamos encontrar alguns porque há 19 anos atrás também encontraram 'matzevá' durante a construção de uma rotunda no centro de Leżajsk. Mas ninguém esperava um tal número. São mais de 150 e ainda não foram todos removidos", revelou Kedzierska, noticiou The First News. Para já, as lápides estão colocadas numa parcela de terreno na Câmara Municipal de Leżajsk.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.