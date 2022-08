Na província de Biscaia, no País Basco, serão transportados diariamente dois milhões de litros de água para consumo.

Seca

Navio vai levar água potável a quatro cidades espanholas

Bloomberg

Como medida excecional face ao "défice histórico de água", o Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, no País Basco, Espanha, decretou que o abastecimento de quatro cidades será feito através de um navio, que transportará diariamente dois milhões de litros de água para esses locais, informou a empresa em comunicado.

O navio está atualmente a ser testado e deverá começar brevemente a efetuar deslocações regulares entre a cidade de Bilbau e Bermeo, um porto que fica a 30km de distância da primeira por terra.

A companhia das águas da região nunca fez o abastecimento de água para a rede a partir de um navio, disse um porta-voz à Bloomberg.

Apesar de ser conhecido pelas suas temperaturas mais amenas e paisagens mais verdes do que as do centro e sul de Espanha, o País Basco também tem sido afetado por uma seca severa este verão que levou as autoridades a tomar medidas sem precedentes, como desligar as fontes ou proibir o enchimento de piscinas privadas.

Não chovia tão pouco há 163 anos

Até julho, a província de Biscaia tinha registado a menor precipitação desde 1859, de acordo com a agência meteorológica espanhola.

O navio-tanque irá abastecer a área de Busturialdea, ao mesmo tempo que protege os rios e as nascentes onde a água é normalmente captada. O resto da província está mais segura em relação à escassez e abastece-se com a água dos reservatórios, de acordo com a companhia das águas.

O diário espanhol El País noticiou o plano de carregamentos de água na manhã desta quarta-feira.

Quase metade da população global vive atualmente numa zona que está em risco de sofrer falta de água pelo menos durante um mês por ano, segundo as Nações Unidas.

