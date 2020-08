Mais de mil das 4.000 toneladas já foram derramadas no mar, desde que o navio de carga com bandeira panamiana encalhou em finais de julho.

Navio encalhado nas Maurícias desde julho antecipa desastre ecológico

Um navio com 4000 toneladas de petróleo, encalhado ao largo das ilhas Maurícias desde finais de julho, ameaçou desmantelar-se este domingo. Mais de mil das 4.000 toneladas já foram derramadas no mar. As novas fissuras no casco aumentaram os receios de um desastre ecológico na zona marítima protegida.

Este domingo as equipas de intervenção conseguiram bloquear temporariamente a fuga de petróleo que tinha estado a derramar líquido para o oceano durante vários dias. Mas o risco de o navio de carga se partir em dois está a aumentar. "As fissuras estão a aprofundar-se. A situação é ainda pior", disse à imprensa o primeiro-ministro mauriciano Pravind Jugnauth.

O Wakashio, propriedade de uma empresa japonesa mas com uma bandeira panamiana, transportava 3.800 toneladas de petróleo e 200 toneladas de gasóleo quando atingiu um recife em Pointe d'Esny, a 25 de julho. Localizado na costa sudeste da ilha, o recife é uma reserva ecológica com locais de conservação internacionalmente classificados, águas turquesa e zonas húmidas protegidas.

Na semana passada, as autoridades mauricianas anunciaram que havia fugas de petróleo por entre o casco rachado do navio. Mais de mil das 4.000 toneladas de combustível transportadas pelo Wakashio já foram derramadas no mar, disse Akihiko Ono, vice-presidente da Mitsui OSK Lines, empresa que operava o navio.

"Demasiado tarde"

Este domingo, milhares de pessoas afluíram à costa numa tentativa de conter o derrame. "As pessoas aperceberam-se de que precisam de usar as suas próprias mãos para proteger a fauna e a flora", disse à AFP Ashok Subron, um ativista ambiental que chegou da cidade vizinha de Mahébourg.

Os voluntários criaram barras de cânhamo e tecido para conter a mancha de combustível. Outros, usando máscaras e luvas de borracha, tentaram recolher o lixo do navio com baldes. Até à data, as águas turbulentas têm dificultado as operações para conter o derrame.

De acordo com imagens de satélite, a mancha já começou a deslocar-se em direção à costa, alimentada por ventos fortes e correntes. "Penso que já é demasiado tarde. Se o navio se partir em dois, a situação estará fora de controlo", disse Vassen Kauppaymuthoo, oceanógrafa e engenheira ambiental à AFP.

"Reunião de crise"

As ilhas Maurícias possuem dos mais belos recifes de coral do mundo e são um santuário de fauna rara e endémica. Os cerca de 1,3 milhões de habitantes dependem das suas águas para alimentação e a economia. "A pesca é a nossa única actividade. Não sabemos como poderemos alimentar as nossas famílias", disse um pescador entrevistado pela AFP.

O primeiro-ministro, Pravind Jugnauth, declarou recentemente o "estado de emergência ambiental" e convocou uma reunião de crise com as autoridades envolvidas no domingo. E agradeceu à França pela ajuda. No sábado, o país enviuo um navio e um avião com peritos a bordo a partir da ilha da Reunião. Também o Japão vai enviar uma equipa de seis peritos para auxílio nas operações.

A polícia mauriciana tinha planeado embarcar no Wakashio no domingo para apreender relatórios de navegação e gravações de comunicações. Os 20 membros da tripulação do navio tinham sido evacuados em segurança logo após o acidente.

