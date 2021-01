De Moscovo a Novosibirsk, a equipa do ativista anticorrupção fez apelos para que as pessoas saíssem às ruas em 65 cidades russas para protestarem contra a prisão de Navalny.

Navalny. Forças de segurança detêm mais de 200 pessoas em manifestações na Rússia

As forças de segurança russas detiveram mais de 200 pessoas nas manifestações que ocorrem em todo o país em apoio ao opositor russo Alexei Navalny, que foi colocado em prisão preventiva após chegar da Alemanha no passado domingo.

A polícia de Moscovo realizou hoje a detenção de pessoas que compareceram à Praça Pushkin, no centro da capital russa, antes de uma manifestação de apoio a Navalny.

Uma hora antes da manifestação marcada para as 14:00 (11:00 em Lisboa), a polícia antimotim, presente em grande número, deteve as pessoas que iriam se juntar à manifestação, trancando-as em carrinhas celulares, segundo o relato de jornalistas da agência de notícias AFP.

Pelo menos 20 pessoas foram detidas, sem confrontos, em frente a uma multidão de jornalistas. As forças de segurança de Moscovo avisaram que dispersariam qualquer reunião ilegal.

Navalny divulga inquérito anticorrupção sobre o "palácio de Putin" A publicação é acompanhada de um apelo aos russos para se manifestarem no sábado contra o poder, renovando o convite de Navalny para protestos de rua.

Em outros lugares da Rússia, pelo menos 200 pessoas foram detidas durante protestos que reuniram centenas de pessoas em muitas cidades, sendo brutalmente dispersas.

A polícia russa já havia detido esta semana, antes das mobilizações, líderes aliados de Alexei Navalny, dois dos quais foram condenados na sexta-feira a curtas penas de prisão.

Alexei Navalny foi detido ao voltar à Rússia no dia 17 de janeiro, depois de cinco meses de convalescença na Alemanha devido a um envenenamento, acusado de violar as medidas de controlo judicial (por estar em condicional, relacionada a outro processo na justiça russa) ao sair do país.

Navalny vai permanecer em prisão preventiva até, pelo menos, 15 de fevereiro.

