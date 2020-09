Antes pensava-se que o russo tinha sido envenenado por um chá que bebeu no aeroporto de Tomsk.

Navalny foi envenenado com garrafa de água em hotel na Sibéria

Afinal não foi no avião. Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin, terá sido envenenado quando bebeu uma garrafa de água no hotel onde ficou na Sibéria.

Navalny adoeceu durante um voo de Tomsk para Moscovo, no mês passado, e foi transportado por via aérea para Berlim para tratamento. Laboratórios na Alemanha, França e Suécia estabeleceram que ele foi envenenado com Novichok, um veneno desenvolvido pelos militares soviéticos, embora a Rússia negue e continue a dizer que não há provas e de que tudo não passa de "acusações infundadas e ultimatos".

Um vídeo agora postado por Navalny no Instagram mostra membros da sua equipa a revistar o quarto onde este tinha estado, no Hotel Xander em Tomsk, uma hora depois de saberem que o russo tinha adoecido em circunstâncias suspeitas. O ato revelou-se agora muito útil para a investigação.

O vídeo mostra duas garrafas de água, uma em cima de uma secretária e outra sobre uma mesa de cabeceira. A equipa da Navalny é vista a colocar artigos em sacos de plástico azuis. "Duas semanas mais tarde, um laboratório alemão encontrou vestígios de Novichok precisamente na garrafa de água do quarto do hotel Tomsk", diz a publicação. Antes, pensava-se que o russo tinha sido envenenado por um chá que bebeu no aeroporto de Tomsk.

"Olá, sou Navalny. Tenho sentido a vossa falta"

O opositor russo publicou no Instagram, na passada terça-feira, uma fotografia do próprio no hospital com uma mensagem afirmando que consegue respirar sem ventilador pela primeira vez desde que foi supostamente envenenado, em finais de agosto. O russo de 44 anos é conhecido pelas investigações anticorrupção a membros da elite russa.









