Rússia

Navalny diz que enfrenta nova pena de 30 anos de prisão

A figura da oposição russa Alexei Navalny, que está detido, disse esta quinta-feira que enfrenta novas acusações criminais de "promoção do terrorismo", "apelo ao extremismo", "financiamento de atividades extremistas" e "reabilitação do nazismo", que acarretam um total de 30 anos de prisão.

"Os advogados calcularam que se trata de cerca de 30 anos, tendo em conta as penas para cada um destes artigos" do código penal, disse Navalny numa mensagem publicada pela sua equipa nas redes sociais.

O ativista anti-corrupção de 46 anos, considerado o principal crítico do presidente Vladimir Putin, diz ter sido notificado do novo processo penal enquanto já se encontrava na prisão.

"Sou um génio do mundo do crime (...) Todos pensavam que eu estava na solitária durante dois anos, na prisão, mas de facto estava a cometer crimes", ironizou, elogiando os investigadores russos pela sua "vigilância".

Segundo Navalny, estas novas acusações estão visivelmente ligadas, em parte, a vídeos publicados pelos seus aliados no exílio, que continuam a fazer campanha contra as autoridades russas a partir do estrangeiro.

Alexei Navalny foi preso na Rússia em janeiro de 2021 quando regressou ao país, após uma grave tentativa de envenenamento, do qual acusa o Kremlin.

Em março passado, foi condenado a nove anos de prisão sob um regime "duro" pelo que considera ser acusações fitícias de "burla".

Navalny continua a enviar mensagens denunciando Vladimir Putin e a sua intervenção na Ucrânia aos seus advogados, que são depois publicadas online pela sua equipa.

Este verão, afirmou repetidamente ter sido colocado numa cela disciplinar na sua colónia penal perto de Vladimir, 200 km a leste de Moscovo.

O seu envenenamento em 2020, e subsequente encarceramento, foi fortemente denunciado no Ocidente.

