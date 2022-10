NATO: Putin está a falhar mas pode vir a usar armas nucleares

Guerra na Ucrânia Rússia alerta NATO para risco de guerra nuclear total

O alerta, feito pelo vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitri Medvedev, surgiu no dia em que o Presidente e a primeira-ministra finlandeses divulgaram o seu apoio à adesão da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte.