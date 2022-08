"Os Estados Unidos vão ter que pagar o preço pelo ataque à soberania e segurança da China", afirmou porta-voz da diplomacia chinesa.

Tensão EUA/China

Nancy Pelosi está em Taiwan para garantir "apoio incondicional" dos EUA

Redação "Os Estados Unidos vão ter que pagar o preço pelo ataque à soberania e segurança da China", afirmou porta-voz da diplomacia chinesa.

A Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, disse que a visita a Taiwan nesta terça-feira serve para demonstrar o "apoio incondicional" da América à democracia na ilha.

"A visita da nossa delegação parlamentar a Taiwan demonstra o apoio incondicional da América à democracia vibrante de Taiwan", afirmou no Twitter, acrescentando que a visita não "de forma alguma contradiz" a política de longa data dos EUA em relação à China.

À chegada, Pelosi foi saudada por Joseph Wu, ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan.

A China denunciou imediatamente a atitude "extremamente perigosa" dos Estados Unidos, uma vez que Pequim considera Taiwan como uma das suas províncias.

"Os Estados Unidos vão certamente arcar com a responsabilidade e vão ter que pagar o preço pelo ataque à soberania e segurança da China", afirmou Hua Chunying, porta-voz da diplomacia da República Popular da China em conferência de imprensa.

Tendo em conta o aumento da tensão entre Washington e Pequim, a China já prometeu lançar ações militares. "O Exército de Libertação do Povo (ELP) chinês está em alerta máximo e lançará uma série de operações militares direcionadas para defender a soberania nacional e a integridade territorial e, ao mesmo tempo, frustrar de forma determinada a interferência externa e as tentativas separatistas para a independência de Taiwan", disse Wu Qian, o porta-voz do ELP, em comunicado.

O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança americano, John Kirby, disse que a visita não levantou "quaisquer questões de violação de soberania" e que não havia "nenhuma razão para que fosse utilizada como pretexto para provocar uma crise ou conflito". "Vamos garantir que ela tenha uma visita segura", acrescentou.





Com agências.

