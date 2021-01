Quatro pessoas acabaram detidas na sequência da mega operação que contou com a participação da Guardia Civil espanhola.

Nancy. 509 kg de óleo de cannabis apreendidos

Quatro pessoas acabaram detidas na sequência da mega operação que contou com a participação da Guardia Civil espanhola.

Numa operação conjunta contra o tráfico de estupefacientes, as autoridades francesas conseguiram desmantelar uma rede criminosa que atuava a poucos quilómetros do Grão-Ducado, em Nancy. Ao que tudo indica, os investigadores terão esperado mais de um ano para deter os alegados traficantes. Fizeram-no com ajuda internacional.

Dos cinco suspeitos, interceptados em França, três ficaram sob custódia policial, de acordo com a Jurisdição Especializada Inter-regional de Nancy (JIRS). Estão acusados de "importação de narcóticos numa rede organizada", "tráfico de droga", assim como "lavagem de dinheiro". Os arguidos têm entre 25 e 50 anos de idade. São três h0mens e duas mulheres. Foram travados no arranque da semana passada nas regiões de Marne, Aude e Meuse.

Considerado um dos principais suspeitos do inquérito, um sexto homem foi detido em simultâneo, em Espanha. Alvo de um mandato de captura europeu, o homem deverá ser entregue às autoridades francesas nas próximas semanas. Até lá fica sob custódia da Guardia Civil.

Apreensão milionária

Levadas a cabo no departamento de Marne, as buscas culminaram na apreensão de 590 kg de resina de cannabis encontrados a bordo de dois veículos estacionados na localidade de Tinqueux. Conduziram ainda à apreensão de uma pistola automática de calibre 7,65 com munições, 22 mil euros em dinheiro vivo e cinco veículos, dois dos quais acabaram por ser roubados, acrescentando a mesma fonte.

Estima-se que só em droga, os inspetores tenham contribuído para um rombo avaliado em mais de um milhão de euros.

Esquema internacional

O principal destino e fornecedor da rede que está desde 2020 na mira da Direção Territorial da Polícia Judiciária de Nancy seria Espanha. De acordo com as conclusões preliminares dos inspetores franceses, a rede usaria uma empresa de aluguer de automóveis para lavar dinheiro.

Foi então necessário cerca de um ano para monitorizar e localizar o grupo, que está indiciado pela importação de grandes quantidades de droga.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.