Jovem suicidou-se em seguida, mas deixou confissão escrita num caderno encontrado pelas autoridades norte-americanas.

Crime

Namorado de Gabby Petito confessou tê-la assassinado

AFP Jovem suicidou-se em seguida, mas deixou confissão escrita num caderno encontrado pelas autoridades norte-americanas.

Nova revelação coloca um fim a meses de especulações sobre a morte da jovem Gabby Petito, nos Estados Unidos.

Brian Laundrie, o namorado de Petito, confessou o assassinato num caderno, antes de se suicidar, disse a polícia federal norte-americano na sexta-feira. "A investigação não identificou quaisquer indivíduos, para além de Brian Laundrie, que estivessem diretamente envolvidos na trágica morte de Gabby Petito", esclareceu o FBI numa declaração.

O corpo do Gabby Petito, 22 anos, cujo desaparecimento causou uma onda de indignação no país, foi encontrado a 19 de setembro de 2021, próximo do Parque Nacional de Grand Teton, no Wyoming. A jovem morreu com "ferimentos contundentes na cabeça e pescoço, com estrangulamento manual", de acordo com o médico legista que supervisionou a autópsia, informou o FBI. Confirma-se agora que foi o namorado que cometeu o crime.

Os restos mortais de Brian, 23 anos, e bens pessoais - incluindo um caderno de apontamentos - foram encontrados a 20 de outubro, numa reserva natural da Florida, adensando os contornos suspeitos do caso. No caderno, o FBI encontrou a confissão.

Brian Laundrie e Gabby Petito tinham deixado Nova Iorque em julho, para uma 'road trip', que deveria durar quatro meses e cujas etapas era partilhadas regularmente no Instagram e YouTube.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.