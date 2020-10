Os três países vão encontrar-se esta quinta-feira em Genebra e na próxima segunda-feira em Moscovo para evitar que o conflito se agrave.

Nagorno-Karabakh preocupa França, Estados Unidos e Rússia com medo de guerra regional

França, Estados Unidos e Rússia vão tentar acabar com os combates entre as forças azeris e arménias no Sul do Cáucaso através de conversações em Genebra nesta quinta-feira quando aumentam os receios de uma guerra regional.

O Ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, afirmou que representantes russos, franceses e norte-americanos também se vão reunir em Moscovo na segunda-feira para analisar formas de convencer as partes beligerantes a negociar um cessar-fogo.

"Queremos que todos compreendam que é do seu interesse cessar imediatamente as hostilidades sem condições e que iniciemos uma negociação", sublinhou à comissão dos Negócios Estrangeiros do parlamento francês, segundo a Reuters.

Le Drian não deixou claro se algum representante arménio e azeri estaria presente mas o Azerbaijão anunciou que a sua ministra dos Negócios Estrangeiros, Jeyhun Bayramov, viajaria a Genebra esta quinta-feira.

O Ministério arménio dos Negócios Estrangeiros, por sua vez, afirmou que o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Zohrab Mnatsakanyan, iria visitar Moscovo na segunda-feira, mas não deu mais pormenores e excluiu uma reunião com Bayramov.

As partes em conflito têm até agora ignorado os apelos ao cessar-fogo de Paris, Washington e Moscovo, que têm mediado durante quase três décadas o conflito em Nagorno-Karabakh, um enclave montanhoso que, ao abrigo do direito internacional, pertence ao Azerbaijão mas é povoado e governado por arménios.

Os líderes azeri e arménios também têm estado em desacordo quanto às condições para parar os combates que começaram em 27 de setembro. Mais de 360 pessoas já foram mortas, incluindo 320 militares e 19 civis em Nagorno-Karabakh, e 28 civis azeris. São os confrontos mais mortíferos desde a guerra de 1991-94, que matou cerca de 30 mil.

O Azerbaijão denunciou que as cidades azeris fora da zona de conflito também foram atacadas. Isto levou os combates para mais perto do território a partir do qual oleodutos transportam gás e petróleo para a Europa, o que levou a companhia petrolífera britânica BP a procurar reforçar a segurança nas suas instalações no Azerbaijão.

"Devemos estar atentos para que a guerra entre a Arménia e o Azerbaijão não se transforme numa guerra regional", alertou o Presidente iraniano Hassan Rouhani em comentários televisivos.

O Irão, que faz fronteira tanto com a Arménia como com o Azerbaijão, tem falado com as duas antigas repúblicas soviéticas com os olhos postos na Turquia, aliado próximo do Azerbaijão, e na Rússia, que tem uma aliança com a Arménia.

