Nações Unidas preocupadas com recurso ao Exército para patrulhar Rio de Janeiro

As Nações Unidas manifestaram preocupação com o facto de o Governo brasileiro ter recorrido ao Exército para patrulhar o Rio de Janeiro. Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comissário para os Direitos Humanos, salienta num relatório da ONU que "as Forças Armadas não são especialistas em segurança pública ou investigação".

"Estou preocupado com a recente adoção de um decreto que confere às Forças Armadas a autoridade para combater o crime no estado do Rio de Janeiro, colocando a polícia sob o comando do Exército", lê-se no referido documento.

A decisão resultou de um decreto assinado pelo presidente, Michel Temer, no passado dia 16 de fevereiro, quando resolveu entregar o comando dos órgãos de segurança pública ao general Walter Souza Braga Netto (Exército).





