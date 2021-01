As Nações Unidas apelaram esta terça-feira aos países doadores para uma ajuda de emergência de 76 milhões de dólares (cerca de 62 milhões de euros) para apoio a um milhão de pessoas afetadas pela seca em Madagáscar.

Nações Unidas pedem ajuda de emergência para afetados pela seca em Madagáscar

Lusa As Nações Unidas apelaram esta terça-feira aos países doadores para uma ajuda de emergência de 76 milhões de dólares (cerca de 62 milhões de euros) para apoio a um milhão de pessoas afetadas pela seca em Madagáscar.

"Uma em cada três pessoas no sul de Madagáscar está agora gravemente insegura em termos alimentares. Em tempos de seca, uma das estratégias de sobrevivência é enviar familiares para trabalhar nas grandes cidades, mas a circulação entre regiões foi proibida durante os meses de contenção da pandemia", disse, esta terça-feira, Jens Laerke, porta-voz do gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA).



Um estudo recente projeta que 135.000 crianças com menos de cinco anos de idade irão sofrer de subnutrição aguda nos próximos meses, afirmou.

Os fundos solicitados hoje com urgência devem complementar os recursos nacionais e ser utilizados apenas para satisfazer as necessidades mais urgentes das comunidades do sul do país durante a estação seca, que está agora a começar, disse.

A ajuda será usada para melhorar a segurança alimentar de 1,1 milhões de pessoas, dar acesso à água a 420.000, fornecer suplementos nutricionais a 300.000 crianças e cuidados básicos de saúde a cerca de 230.000 pessoas.

